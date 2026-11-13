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Vaitkus: susitarta dėl sunkiojo transporto pravažiavimo į Kruizinių laivų terminalo statybvietę

2026-11-13 12:53 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 12:53
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Klaipėdos valdžia ir Uosto direkcija susitarė dėl sunkiojo transporto pravažiavimo į 50 mln. eurų vertės Kruizinių laivų terminalo statybvietę, skelbia uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus.

Arvydas Vaitkus (nuotr. Organizatorių)

Klaipėdos valdžia ir Uosto direkcija susitarė dėl sunkiojo transporto pravažiavimo į 50 mln. eurų vertės Kruizinių laivų terminalo statybvietę, skelbia uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus.

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Pasak jo, susitarimas pasiektas uosto atstovams pateikus schemą su aiškiais vilkikų važiavimo maršrutais.

Mero teigimu, sunkiasvoris transportas į statybvietę vėl galės vykti per Naujojo uosto gatvę, artimiausiu metu bus panaikintas spalio pabaigoje priimtas sprendimas riboti sunkesnių nei 25 tonų transporto priemonių eismą.

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„Sutarta dėl krovininio transporto judėjimo į naujojo Kruizinių laivų terminalo statybvietę, o ne važinėtis su sunkiasvorėmis mašinomis, sveriančiomis keliasdešimt tonų, įskaitant ir per naujai nutiestas gatves. Po Klaipėdos miesto savivaldybės ir Uosto direkcijos atstovų susitikimo mums kaip atsakingai institucijai buvo pateikta privažiavimo kelių ir eismo ribojimo schema, kurioje dabar aiškiai numatyti krovininio transporto maršrutai“, – feisbuke penktadienį pranešė A. Vaitkus.

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Anot mero, be Naujosios uosto gatvės, vilkikai į statybvietę taip pat galės vykti tik uosto kroviniams gabenti numatytomis ir tam pritaikytomis gatvėmis – Liepų, Priestočio, Dariaus ir Girėno.

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„Siekdami objektyviai įvertinti statybų transporto poveikį miesto infrastruktūrai, su nepriklausomais ekspertais deriname Naujojo uosto gatvės būklės skenavimą artimiausiu metu ir pasibaigus statybos darbams. Tai leis tiksliai įvertinti galimus gatvės dangos, bortų ir kitos infrastruktūros būklės pokyčius, o nustačius dėl statybų transporto atsiradusią žalą, užtikrinti jos atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka“, – sakė A. Vaitkus.

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Pasak jo, miestas kasmet kelių rekonstrukcijai išleidžia daugiau nei 20 mln. eurų, todėl vykdant reikšmingus projektus būtina užtikrinti klaipėdiečių interesus, saugoti miesto gatves ir gyvenamąją aplinką.

„Tai ne kartą pabrėžėme ir to laikysimės – Klaipėda nėra vien uostas, čia yra žmonės, čia yra miesto infrastruktūra“, – sakė uostamiesčio meras.

indeliai.lt

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