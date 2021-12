Vairuotojus įspėja neapsigauti dėl vaistinėlių: tai gali virsti nuostoliais

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė, kad vairuotojams atsiras papildomas reikalavimas papildyti arba įsigyti naujas pirmosios pagalbos vaistinėles.

Tačiau gyventojai dėl tokio pakeitimo pradėjo piktintis, mat už vaistinėlių atnaujinimą Lietuvoje gali tekti pakloti ir 20–30 eurų, o kai kur netgi ir daugiau.

Tačiau, prabėgus kelioms savaitėms po paskelbto plano, socialiniuose tinkluose dalis internautų pradėjo viešinti informaciją, kad kiekvienas asmuo neva gali sutaupyti medicinines priemones įsigydamas ne Lietuvoje, bet parsisiunčiant prekes iš Kinijos.

Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad „Aliexpress“ pardavimų portale įsigyti vienkartinį šalčio maišelį galima už 2,70 euro, tuo metu pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti kainuoja 0,64 euro, turniketas – 4,10 euro.

Tiesa, prie šios sumos taip pat prisideda ir muito mokestis, kuris už visus įsigytus reikmenis siektų 5,97 euro.

Nors skelbiama, kad dėl to lietuviai, užsisakę prekęs iš Kinijos, gerokai sutaupys, tačiau, suskaičiavus visų reikalingų medicininių priemonių kainas ir muito mokestį, iš Kinijos parsisiųsti visus reikmenis mažiausiai kainuotų 20,85 euro.

Gyventojai gali patirti nuostolių

Tuo metu SAM spaudos tarnybos atstovė Dominyka Kievinaitė teigė, kad kiekvienas asmuo, pasiryžęs įsigyti medicininę prekę iš Kinijos, turi atkreipti dėmesį, ar ji atitinka visus saugumo reikalavimus.

„Pirmosios pagalbos rinkiniuose esančios medicinos priemonės turi būti paženklintos privalomu atitikties ženklu CE, kuris patvirtina, kad šios medicinos priemonės gamintojas laikosi nustatytų saugos reikalavimų, atliko visas būtinas atitikties vertinimo procedūras ir užtikrina, kad jo pagaminta medicinos priemonė yra saugi, naudojant ją pagal paskirtį ir laikantis naudojimo instrukcijos“, – kalbėjo D. Kievinaitė.

Be to, pašnekovė perspėja, kad jeigu įsigyta prekė neatitiks keliamų reikalavimų, gali būti, kad dėl to patirsite nuostolių.

„Asmenys, prieš pirkdami medicinos priemones iš ne Europos Sąjungos gamintojų turi pasidomėti ar medicinos priemonė tinkamai paženklinta, ar gamintojas yra registruotas Europos Sąjungoje, ar turi reikiamus sertifikatus, ar tie sertifikatai galioja.

Neatitinkančios reikalavimų medicinos priemonės turėtų būti neįleidžiamos į Lietuvos rinką, todėl šias prekes importuojantys asmenys gali patirti nemažų finansinių nuostolių. Dar blogiau, jei tokios medicinos priemonės patenka į rinką bei potencialiai kelia pavojų pacientams bei naudotojams“, – gyventojus įspėja SAM specialistė.

Gali grėsti ir bauda

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vaistinėlės rinkinyje turės būti vienkartiniai šalčio maišeliai (bent 2 vnt.), turniketas, kuris padėtų sustabdyti stiprų kraujavimą galunėse (2 vnt.), taip pat vienkartinės apsauginės plėvelės, pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti (2 vnt.), vienkartinės medicininės pirštinės (2 komplektai), tvarstis (1 vnt.)

SAM atkreipia dėmesį, kad vairuotojai, turintys pirmosios pagalbos rinkinius, atnaujintus po 2019 m. sausio 1 d., turi tik pasipildyti savo vaistinėlių rinkinį 2 turniketais. Jei vaistinėlės rinkinys pirktas anksčiau minėtosios datos, vairuotojas privalo įsigyti naują rinkinį.

Pagal dabartinius įstatymus, policijos pareigūnai taip pat gali skirti baudą už įstatyme nurodytų reikalavimų nesilaikymą.

Nuo balandžio 1 d. neturint atnaujintos sudėties vaistinėlės, vairuotojui gali grėsti bauda nuo 10 iki 12 eurų, taip pat techninės apžiūros metu gali būti fiksuojamas „nedidelis trūkumas“.

Tiesa, už šio reikalavimo nesilaikymą vis tiek leidžiama gauti teigiamą patikros išvadą, jei nėra fiksuojama kitų techninių trūkumų, tačiau vairuotojas įsipareigoja savarankiškai ištaisyti užfiksuotą trūkumą. Pakartotinai atvykti į techninės apžiūros stotį nereikia.

Atliekant automobilio techninę apžiūrą, taip pat svarbu turėti naujosios sudėties pirmosios pagalbos rinkinį. Kitu atveju, techninė apžiūra patvirtinta nebus.

SAM atstovų teigimu, poreikis atnaujinti pirmosios pagalbos rinkinį kilo atsižvelgiant į tai, kad jo sudėtis nesikeitė 18 metų, o per tiek laiko pasikeitė pirmosios pagalbos teikimo principai.