Vairuotojams teks krapštyti pinigines: naujos sudėties vaistinėlė kainuoja dešimtis eurų

Siekis atnaujinti automobilių vaistinėles kartą jau nepasiteisino. Anksčiau skelbta, kad vairuotojai turi įsigyti naujų pirmosios pagalbos rinkinių iki š. m. balandžio pradžios, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje terminas buvo perkeltas į 2023 m. sausio 1 d. Neseniai šis terminas buvo pakeistas dar sykį.

Kaip ketvirtadienį pranešė SAM, dėl karo Ukrainoje sutrikus gamybos ir logistikos procesams, šiuo metu rinkoje stebimas atnaujintos komplektacijos pirmosios pagalbos rinkinių trūkumas.

„Atsižvelgdama į tai, Sveikatos apsaugos ministerija nusprendė atidėti terminą, iki kurio vairuotojai turėtų atnaujinti vaistinėles savo automobiliuose, iki 2023 m. liepos 1 dienos“, – sakoma ministerijos pranešime.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paaiškino tokio nutarimo priežastis: „Toks sprendimas buvo priimtas dėl būtinybės suteikti paramą medicinos priemonėmis Ukrainai.“

Pasitikrinkite: jei vaistinėlė naujesnė nei 2019 m., užtenka ją papildyti

Reikalavimas turėti naujos sudėties arba atnaujintą vaistinėlę įsigalios kitą vasarą – 2023 m. liepos 1 d.

SAM primena, kad turintiems pirmosios pagalbos rinkinį, pagamintą nuo 2019 m. sausio 1 d., jį būtina papildyti 2 turniketais. Vairuotojams, pirkusiems vaistinėlę anksčiau minėtos datos, būtina įsigyti visiškai naują pirmosios pagalbos rinkinį.

Numatoma, naujos sudėties vaistinėlėse atsiras šie elementai: turniketai stipriam galūnių kraujavimui stabdyti (2 vnt.), vienkartiniai šalčio maišeliai (2 vnt.), apsauginės plėvelės arba gaivinimo kaukės (2 vnt.), medicininės pirštinės ir sterilūs tvarsčiai.

Pataria neatidėlioti: paskutinę minutę paklausa išauga

Portalas tv3.lt domėjosi, kokią vaistinėlių paklausą fiksuoja vaistinių tinklai. Buvo metas, kai pirmosios pagalbos rinkinių vaistinių lentynose trūko.

„Kurį laiką negalėjome klientams pasiūlyti naujos komplektacijos vaistinėlių, nes dėl pagrindinio tiekėjo netinkamo pakuočių ženklinimo ir netikslaus naudojimosi instrukcijos pateikimo, ne tik mes, bet ir kiti pardavėjai privalėjo išimti jas iš prekybos“, – minėjo „Camelia“ išplėstinės praktikos vaistininkė, farmacinės veiklos vadovė ir filialo vedėja Greta Šimkė.

Ji papildė, kad planuoja artimiausiu metu išspręsti tiekimo problemas ir vėl prekiauti naujos komplektacijos vaistinėlėmis.

O „Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė nurodė, kad šiuo metu vaistinėlių paklausa yra stabili ir pataria neatidėlioti šio pirkinio.

„Vaistinės yra apsirūpinusios pakankamu kiekiu naujos komplektacijos vaistinėlių, todėl rekomenduojame to dar nepadariusiems jas įsigyti. <...> Paskutinę minutę prekės paklausa itin išauga, tad geriau pasiruošti iš anksto“, – tv3.lt komentavo ji.

Vairuotojams teks atseikėti iki 40 eurų. Ar kainos kils?

Vaistinėje „Camelia“ pirmosios pagalbos priemonės kainuoja iki 40 eurų. Atstovė neatmeta, kad ateityje kainos tik augs.

„Iki šio momento kainos nekito, bet ateityje tikėtinas jų augimas. Naujos komplektacijos pirmosios pagalbos rinkinių kaina šiuo metu svyruoja nuo 29 iki 40 eurų, o turniketų kaina siekia apie 10 eurų. Prognozės nėra aiškios, bet numatoma tokia tendencija, jog kainos didės“, – nurodė G. Šimkė.

„Gintarinėje vaistinėje“ kainos panašios – naujas pirmosios pagalbos rinkinys kainuoja 36,95 euro.

I. Tėvelienė pastebi, kad gyventojai bando ieškoti pigesnių alternatyvų, tačiau įspėja apie prastesnę nesertifikuotų priemonių kokybę.

„Kartais gyventojams tokia suma pasirodo per didelė, tad jie bando sutaupyti ir vaistinėlių ieškoti turgavietėse ar užsienio šalyse. Svarbu žinoti, kad pirmosios pagalbos rinkiniuose esančios medicinos priemonės turi būti paženklintos privalomu atitikties ženklu CE, patvirtinančiu, jog medicinos priemonės pagamintos laikantis nustatytų saugos reikalavimų, atliktos būtinos atitikties vertinimo procedūros, o pati priemonė yra saugi. Reikiamų sertifikatų neturinčios priemonės gal ir kainuoja pigiau, tačiau nutikus nelaimei jos gali būti visiškai nenaudingos ar net kelti pavojų naudotojams“, – akcentavo vaistinės tinklo atstovė.

Užtat šių prekių kainų augimo „Gintarinės vaistinės“ atstovė nenumato. „Vaistinėlių kainų augimo neplanuojame, turime sukaupę pakankamas jų atsargas, tad naujai pirkti ir sudarinėti naujų sutarčių nereikės, todėl kaina nesikeis“, – paaiškino I. Tėvelienė.

Pataria, ką įsigyti apsimoka labiau

Portalas tv3.lt domėjosi, ką vairuotojai linkę pirkti labiau – ar turniketus vaistinėlei papildyti, ar naujos komplektacijos pirmosios pagalbos rinkinius.

Tinklo „Camelia“ vaistininkė G. Šimkė minėjo, kad klientų pasirinkimas varijuoja.

„Tačiau pastebime, kad jie dažniau linkę įsigyti naują pilnos komplektacijos vaistinėlę, ne tik turniketus“, – pažymėjo ji.

Ir papildė, kad nors SAM skelbia, kad senesnę nei 2019 m. vaistinėlę galima atnaujinti tik turniketais, patariama įsigyti ir daugiau pirmosios pagalbos priemonių.

„Pacientus skatinu pagalvoti, ar jų turima senoji vaistinėlė atnaujinta po 2019 m. sausio 1 d., jeigu ne – vien turniketų neužtenka, taip pat reikia įsigyti šalčio maišelius, veido kaukes dirbtiniam kvėpavimui atlikti, todėl bet kokiu atveju labiau apsimoka įsigyti naujos komplektacijos vaistinėlę, kurioje visos priemonės naujos, o sudėtis – atitinkanti reikalavimus“, – dalijo patarimus G. Šimkė.

O „Gintarinės vaistinės“ atstovė nurodė, kad žmonės masiškai pirko ir siųsdavo kaip labdarą į Ukrainą. Taigi, sunku įvertinti, kokią dalį turniketų žmonės naudojo automobilio vaistinėlei atnaujinti.

I. Tėvėlienė papildė, kad daugeliui klientų nėra iki galo aišku, kaip naudotis pirmosios pagalbos rinkinyje esančiomis priemonėmis. Daugiausiai klausimų kyla dėl turniketų.

„Daugiausia klausimų žmonėms kelia rinkinyje esanti naujovė – turniketas, skirtas stabdyti stipriam arteriniam kraujavimui iš galūnės. Žmonės baiminasi, kad nemokės jo tinkamai uždėti, nesupras, ar viską padarė gerai. Todėl visada patariame paskaityti jo naudojimo aprašą, esantį vaistinėlėje. Blogiausia, jei žmogus nusipirkęs vaistinėlę jos net neatidaro ir tiesiog padeda automobilio bagažinėje. Tokiu atveju nutikus nelaimei joje esančios priemonės gali būti bevertės“, – pastebėjo pašnekovė.

Pribrendo laikas pokyčiams? Vaistinėlių sudėtis nesikeitė 19 metų

SAM specialistai nurodė, kad paskutinį kartą vaistinėlių automobiliams sudėtis keitėsi prieš bemaž 19 metų. Per tą laiką tobulėjo pirmosios pagalbos teikimo taisyklės, tad kartu su medikais nuspręsta, kad metas atnaujinti vaistinėlių turinį.

„Tokių priemonių nuspręsta imtis, nes pirmosios pagalbos rinkinys nebuvo keistas nuo 2003 metų. Per tiek metų pasikeitė pirmosios pagalbos teikimo principai. Naujosios pagalbos rinkinys buvo pakeistas bendradarbiaujant su greitosios medicinos pagalbos atstovais, kurie dažniausiai yra pirmieji medikai atvykę į įvykio vietą“, – tv3.lt komentavo SAM specialistai.

Anksčiau viešoje erdvėje nuvilnijo diskusijos dėl naujos sandaros vaistinėlių. Kritikai piktinosi turniketų įtraukimu į pirmosios pagalbos rinkinį. SAM paaiškino, kad kiekvienas vairuotojas privalo mokėti naudotis turniketu, jeigu yra poreikis sustabdyti masyvų galūnės kraujavimą.

„Kadangi greitoji medicinos pagalba (toliau – GMP) į įvykio vietą atvyksta per 10 min. ir daugiau, o esant masyviam kraujavimui asmuo mirtinai nukraujuoja per 1–2 minutes, negrįžtamas smegenų pažeidimas įvyksta per 4–5 min., todėl, siekiant išsaugoti gyvybę ar išvengti neįgalumo, būtina kaip įmanoma greičiau pradėti teikti pirmą pagalbą. <...>

Skubią medicinos pagalbą teikiančios įstaigos (GMP) neturi galimybės atlikti gaivinimo ar kraujavimo stabdymo veiksmų per pirmas minutes po nelaimingo atsitikimo, dėl to stengiamasi išmokyti visuomenę tapti neabejingais ir kaip įmanoma greičiau atlikti kraujavimo stabdymą turniketu“, – nurodė SAM.

Iki 2003 m. pirmosios pagalbos rinkiniuose nebuvo turniketų, jie atsiranda sudėtyje tik nuo šių metų balandžio 1 d. 2003 m. vaistinėlėse automobiliams buvo žgutai, kurie tais metais pašalinti iš sudėties dėl žalojančio audinius poveikio.

Primenama, kad už vaistinėlių neturėjimą gresia administracinė atsakomybė: piniginės baudos sieks nuo 10 iki 12 eurų.