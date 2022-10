Vairuotojams – svarbi žinia: štai keliai, kuriuose dėl šalia esančių kapinių formuojasi spūstys

LAKD atstovai iš anksto ragina planuoti savo kelionės maršrutą bei atkreipti dėmesį į vietas, kuriose vykdomi darbai.

Teigiama, kad dėl vykdomų valstybinės reikšmės kelių remonto darbų uždaryti šie kelių ruožai ir eismas kreipiamas apylankomis:

Kėdainių mieste krašto kelyje Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai draudžiamas eismas tiltu per Nevėžį ir kreipiamas apylanka krašto keliu Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, rajoniniu keliu Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai ir Kėdainių miesto Šėtos gatve. Vairuotojų prašoma vadovautis stenduose pateikta informacija. Ši apylanka papildyta nauju maršrutu, skirtu nukreipti sunkiasvorį transportą aplink miestą.

Dėl pralaidos remonto Ančios upėje, esamoje Skaudvilės užtvankoje, draudžiamas eismas krašto kelio Nr. 198 Jurbarkas–Skaudvilė ruožu nuo 40,72 iki 40,96 km ir kreipiamas apylanka.

Dėl tilto per Jūros upę krašto kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė 14,749 km rekonstravimo visų eismo dalyvių eismas tiltu draudžiamas. Pėsčiųjų eismas leidžiamas per laikinąjį pėsčiųjų tiltą, pastatytą šalia rekonstruojamo tilto, transporto priemonių – per apylanką, kuri numatyta valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 4103 Pajūris–Didkiemis, Nr. 4113 Bikavėnai–Žvingiai–Spraudaičiai ir Nr. 4514 Žygaičiai–Visbarai–Bikavėnai ruožais. Tranzitinio eismo dalyviams planuojant savo keliones siūloma rinktis alternatyvius važiavimo maršrutus.

Dėl Vievio Paparčių viaduko rekonstrukcijos informuojame, kad, įgyvendinant ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 39,110 kilometru (Vievyje, Elektrėnų savivaldybėje) esančio transporto mazgo rekonstravimo darbus, eismas Paparčių viaduku krašto kelyje Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris draudžiamas ir kreipiamas apylankomis.

Kretingalėje rajoninio kelio Nr. 2219 Kretingalė–Plikiai–Smilgynai ruože nuo 0,81 iki 3,71 km eismas draudžiamas dėl kelio kapitalinio remonto ir kreipiamas apylanka krašto keliu Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ir rajoniniu keliu Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga.

Akmenėje rajoninio kelio Nr. 1007 Akmenė–Klyšiai–Dainoriai ruože nuo 0,2 iki 0,3 km eismas draudžiamas dėl Tilto remonto ir kreipiamas apylanka valstybinės reikšmės keliu Nr. 156 Naujoji Akmenė–Venta bei vietinės reikšmės keliais.

Maišiagaloje rajoninio kelio Nr. 5259 Sudervė–Paąžuoliai–Maišiagala ruože nuo 5,87 iki 9,5 km dėl kelio kapitalinio remonto eismas draudžiamas ir kreipiamas apylanka krašto keliu Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė, rajoniniais keliais Nr. 5221 Dūkštos–Paąžuoliai, Nr. 5237 Putiniškės–Užulaukis, magistraliniu keliu A2 Vilnius–Panevėžys.

Krašto kelyje Nr. 141 vykdomas Tilto per Kamoną rekonstravimas. Ten eismas draudžiamas ir kreipiamas laikinuoju tiltu.

Dėl vykdomų remonto darbų valstybinės reikšmės krašto keliuose eismas reguliuojamas šviesoforais:

Krašto kelyje Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 11,7–13,2 km

Krašto kelyje Nr. 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis 61,82–65,3 km

Krašto kelyje Nr. 122 Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys 86,0–86,32 km

Krašto kelyje Nr. 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 0,22–1,1 km

Krašto kelyje Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija 27,7–29,7 km

Krašto kelyje Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 152,89–160,92 km

Krašto kelyje Nr. 155 Kuršėnai–Mažeikiai 50,56–50,86 km

Krašto kelyje Nr. 156 Naujoji Akmenė–Venta 4,55-9,5 km

Krašto kelyje Nr. 157 Kelmė–Tytuvėnai 3,02–9,46 km

Krašto kelyje Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 10,0–10,99 km

Kelių sąrašą, kuriuose šalia esančių kapinių dažnai formuojasi spūstys spalio pabaigoje ir lapkričio pirmomis dienomis, galima pamatyti ČIA.

Visa informacija apie vykdomus darbus skelbiama interneto svetainėje www.eismoinfo.lt