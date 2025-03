Užsimena apie naują kainų šuolį parduotuvėse: už „žalumą“ sumokės pirkėjai?

Nuo gegužės 1 d. Lietuvoje įsigalios draudimas nemokamai dalinti vienkartines plastikines pakuotes viešojo maitinimo įstaigose.

Kitaip tariant, viešojo maitinimo įstaigos, turės naudoti ekologiškesnius sprendimus, pavyzdžiui, pirkėjams dalinti daugkartines pakuotes, stalo indus.

Tuo metu masinių renginių metu viešojo maitinimo įstaigos nuo gegužės galės naudoti vienkartines plastikines pakuotes tik taikant užstato sistemą.

T.y. klientai susimokės ne tik, tarkime, už gėrimus, bet dar ir puodelį, kurį vėliau reikėtų grąžinti, jeigu norėsite atgauti savo pinigus.

Be to, šių įstaigų atstovai galės savarankiškai nuspręsti, kiek klientams reikės palikti pinigų už vienkartinį puodelį.

Tačiau tokie pakeitimai, panašu, dar ne pabaiga, mat jau 2030 m. žadama įvesti naujus ribojimus, kurie tiesiogiai paliestų ir kiekvieną prekybininką.

Vardija pokyčius prekybos vietose

„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė Indrė Trakimaitė–Šeškuvienė naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad nuo 2030 m. įsigalios tam tikrų formų pakuočių naudojimo apribojimai.

Tačiau iki 2027 m. vasario mėn. turės būti paskelbtos gairės su (į reglamento taikymo sritį patenkančių) pakuočių formų pavyzdžiais bei išimtimis dėl reikalavimų taikymo.

„Nuo 2030 m. reglamente numatyti apribojimai vienkartinių plastikinių pakuočių, skirtų mažiau nei po 1,5 kg fasuojamiems šviežiems vaisiams ir daržovėms naudojimui.

Tačiau gali būti taikomos išimtys, jei tokios pakuotės yra būtinos, siekiant išvengti vandens praradimo ar standumo praradimo, mikrobiologinių pavojų ar fizinių sukrėtimų, oksidacijos arba jei nėra kitos galimybės išvengti ekologiškų vaisių ir daržovių sumaišymo su neekologiškais vaisiais ir daržovėmis ar kt.

Šiuo metu jokie sprendimai nepriimti, todėl detalesnės informacijos pateikti negalime. Vykdydami savo įsipareigojimus, užtikrinsime, kad pakuotės atitiktų reglamento reikalavimus“, – kalbėjo pašnekovė.

Tuo metu „Iki“ prekybos tinklo atstovė Gintarė Kitovė pasakojo, kad jau ir nuo šių metų pradėtas taikyti naujas reikalavimas PET buteliukams (plastikiniai buteliai, pagaminti iš polietileno tereftalato ir plačiai naudojami maisto bei gėrimų pakuotėms – aut. past.).

Pasak pašnekovės, gaminant tokius buteliukus, turi būti panaudojama ne mažiau kaip 25 proc. perdirbto PET.

„Nuo 2030 metų tai galios visiems plastikiniams buteliams. Europos plastikų strategijoje numatyta, kad iki 2030 visas plastikines pakuotes, kurios patiekiamos rinkai, turi būti galimybė panaudoti pakartotinai ar perdirbti, todėl aktualu visai plastikinei pakuotei.

Mes nuosekliai vykdome plastiko naudojimą mažinančius ir perdirbimą skatinančius žingsnius jau kuris laikas. Tvarumas yra neatsiejama mūsų veiklos dalis. Kruopščiai rūšiuojame ir perduodame perdirbti plastiką, visi prekybos tinkle parduodami pirkinių maišeliai yra pagaminti iš „Iki“ surinkto, išrūšiuoto ir 100 proc. perdirbto plastiko“, – kalbėjo G. Kitovė.

Ji sako, kad dar prieš trejus metus prekyboje buvo atsisakyta sunkiau rūšiuojamo juodojo plastiko pakuočių, kurios buvo pakeistos skaidraus plastiko pakuotėmis.

„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė pasakojo, kad dar 2020 m. parduotuvėse neliko vienkartinių plastikinių pirkinių maišelių, o vietoje jų pirkėjams siūloma įsigyti popierinius ir daugkartinio naudojimo.

Taip pat, L. Skersytės teigimu, pirkėjams buvo pasiūlyta naudoti daugkartinius maišelius biriems produktams, vaisiams ir daržovėms susidėti, kurie tapo ypač aktualūs nuo 2023 metų apmokestinus vienkartinius plastikinius maišelius.

„Ne tik mažiname plastiko kiekį savo privačių prekės ženklų produktų įpakavimuose, bet ir juos keičiame į lengviau perdirbamas medžiagas. Juodo plastiko dėžutes pyragams ir šviežiai mėsai pakuoti pakeitėme skaidriu, lengviau perdirbamu plastiku, o plastikines kiaušinių pakuotes – popierinėmis.

Tai mums leis dar efektyviau pasiekti užsibrėžtą tikslą – iki 2025 metų pabaigos užtikrinti, kad visos plastikinės pakuotės, kai technologiškai įmanoma, būtų maksimaliai perdirbamos“, – teigė ji.

Dėl ekologiškų pakuočių brangs ir prekės?

Nors dalis kalbintų prekybininkų nesiryžta vertinti, ar dėl ES mastu numatomų plastikinių pakuočių naudojimo ribojimų gali brangti ir parduodami produktai, „Maxima“ atstovai neslepia ir atvirauja, kokia žinia yra girdima iš tiekėjų.

„Gamintojai tikina, kad perdirbamos pakuotės kainuoja iki 3 kartų daugiau, todėl jų įvedimas turi reikšmingos įtakos tiekimo kainai. Bendrame energetikos išteklių, logistikos, žaliavų brangimo fone, gamintojai sako neįstengiantys amortizuoti padidėjusių sąnaudų.

Dėl šių priežasčių iš dalies pradeda ryškėti buitinės chemijos ir švaros priemonių tiekimo kainų augimo tendencija – vasario mėnesį tiekėjai pranešė inicijuojantys kainų augimą vidutiniškai 7 proc.“, – kalbėjo I. Trakimaitė–Šeškuvienė.

