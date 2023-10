Už vaiko pamokas – ir po 30 eurų per valandą: ar verta tiek mokėti, kai mokslas nemokamas?

Viena moteris papasakojo, kad, vedant dukrą pas korepetitorius, rezultatas pasimato tik vėliau. Ir, jei po kelių pamokų išaiškėja, kad korepetitorius dirba nekaip, dešimtys ar šimtai eurų būna išleisti perniek – tenka ieškoti kito mokytojo ir vėl mėginti laimę.

Vis tik kai kurių korepetitorių darbas yra prižiūrimas – jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus, mokėti išaiškinti dalyką, sudominti, sutarti su vaikais. Taip pat turi laikytis tam tikrų taisyklių.

Taip pat mokiniai, kuriems sunkiai sekėsi patikrinimai, pirmą kartą nuo šių mokslo metų gali pasinaudoti nemokamai skiriama valstybės pagalba mokyklose.

200 eurų per mėnesį ir nežinia, už ką

Į tv3.lt redakciją kreipėsi kaunietė Marija (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi), savo aštuntokę dukrą vedanti pas du korepetitorius.

Ji nurodė, kad viena asmeninė pamoka daug kur vidutiniškai kainuoja 25–30 eurų už valandą, kas, moters teigimu, tikrai yra per daug. Mat vedant dukart per savaitę į matematiką ir lietuvių per mėnesį išeina 200 ir daugiau eurų.

„O kas blogiausia, kad tu nežinai, kaip tas korepetitorius dirba, kiek jis išmoko – rezultatai pasimato tik vėliau. Vedžiau dukrą pas matematikos mokytoją už 15 eurų, bet ji buvo prasta. Pensininkė, labai greitai šnekėjo, viską malė, dukra nieko nesuprato.

O mokytojas vaikui turi patikti, turi atrasti ryšį. Korepetitorius turi įsigilinti, ko vaikas nemoka. Ir kad vaikas išdrįstų pasakyti, jei ko nors nesupranta“, – teigė Marija.

Ji atkreipė dėmesį ir į tai, kad, jei mokyklos mokytojai neišaiškina, nėra kito pasirinkimo, kaip tik imti korepetitorius. O jų kainos, anot skaitytojos, yra nenormalios, jų niekas nevaldo ir neprižiūri. Netikrina ir mokymo kokybės:

„Mokėti 30 eurų už valandą ypač nemalonu, kai net nežinai, už ką moki, ir ar tas korepetitorius tikrai to vertas.“

Bet ko nepriima – testuoja ir veda mokymus

Nuotolinio mokymo svetainės „Corepetitus“ direktorius Tadas Jonaitis taip pat paminėjo, kad renkantis ne įmonėje, o savarankiškai dirbančius korepetitorius, pats didžiausias pavojus yra tas, kad nežinai, pas ką eini.

O atėję dirbti, pavyzdžiui, į „Corepetitus“, korepetitoriai esą būtinai turi turėti mokyklos baigimo atestatą, vertinami jo rezultatai.

Pašnekovas pridūrė, kad dažnai mėgstamiausi mokytojai nebūtinai būna tie, kurie turi daug žinių, o tie, kurie turi ir tų žmogiškųjų savybių, dėl kurių moka sudominti, vaikai juos gerbia, klauso ir pan.

„Vieniems tą pavyksta padaryti, kitiems sunkiau sekasi. Nes vieni dirba mokytojais, o kiti yra mokytojai. Ir vaikai tą jaučia.

Todėl, atėjus pas mus, labai svarbu tai, koks yra žmogus, kaip bendrauja. Vaikų yra įvairių, reikia žmogaus, kuris sugebėtų prisitaikyti, sudominti“, – nurodė atstovas.

T. Jonaitis įvardijo, kad pretenduojantiems vykdoma testinė pamoka: „Sakau, kad dabar yra pamoka, turime tokį klausimą, aš – mokinys, tu – mokytojas. Ir tu man dabar paaiškink, kaip čia reikėtų spręsti šią užduotį. Ir žiūrime, ar jis turi tam tikras savybes, ar ne. Kaip atsako į klausimus.“

Jis įvardijo, kad korepetitoriams taip pat vedami ir papildomi mokymai, kaip kas veikia, kas neveikia, kaip ką geriau daryti, o ko išvengti ir pan.

Atstovas paminėjo, kad korepetitoriai dar gali kreiptis ir į mentorius, kurie atsako į jų rūpimus klausimus, taip pat dirba žmogus, kuris specializuojasi ties korepetitorių įgūdžių tobulinimu.

Korepetitoriai turi laikytis taisyklių

T. Jonaitis atskleidė, kad korepetitoriai, pažeidę vidaus taisykles, yra netoleruojami ir yra keičiami.

Neskaitant savaime suprantamų etikos normų, kaip taisyklės pažeidimą jis išskyrė nepasirodymą pamokoje, kai korepetitorius net nepraneša vaikui ir nesusitaria dėl kito laiko:

„Ši paslauga kainuoja, ji vis tiek yra premium klasės, nes norima individualaus dėmesio, rezultato. Ir, jei turime tokį korepetitoriaus požiūrį, kad galima praleisti pamokas, rezultatą gauti sunku.

Jei korepetitorius neprisijungia į pamoką, galima skambinti mums. O kas yra skelbime – tai eini ir bandai. Žmogus iš skelbimo gali jungtis į pamoką, o gal ir ne. Tad mes užtikriname saugumą.“

Pašnekovas pridūrė, kad įmonėje egzistuoja ir tam tikra tvarka. Pavyzdžiui, korepetitoriai po pirmos pamokos privalo palikti atsiliepimą tėvams, t. y. su mokiniu daro testą, kad įvertintų, kokio lygio yra jo žinios.

Nuo šių metų – finansuojamos konsultacijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nurodė, kad korepetitoriais gali dirbti mokytojai, įsigiję laisvojo mokytojo licenciją ir oficialiai įforminę darbo santykius.

Ministerija pabrėžė, kad ji nereguliuoja korepetitorių darbo, nes tai yra privatus verslas, pagrįstas dviejų šalių susitarimu.

„Jei mokinys turi spragų ar nori pasimokyti papildomai, reikėtų pasinaudoti valstybės skiriama nemokama pagalba mokyklose.

Per savaitę mokinių ugdymo reikmėms ir mokymo pagalbai pradinėse klasėse skiriama po 1 valandą, 5–10 klasėse numatytos 3 papildomos valandos. Mokykla gali pridėti papildomą vieno ar kito dalyko pamoką arba skirti konsultacijas mokiniams“, – aiškino ministerijos atstovai.

Jie nurodė, kad iš mokyklų apklausų paaiškėjo, jog mokyklos paprastai šias papildomas valandas išnaudoja lietuvių kalbai ir matematikai mokyti.

Ministerijos teigimu, III–IV gimnazijos klasėse taip pat numatytos ugdymo poreikiams tenkinti valandos, kurias mokyklos gali naudoti savo nuožiūra.

„Šie mokslo metai yra pirmieji, kai mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens pasiekimų patikrinimų metu 4, 8 ir 10 klasėse, teikiamos papildomos konsultacijos.

Šiam tikslui ministerija savivaldybėms skiria lėšų atlyginti mokytojams už konsultacijoms skirtą darbo laiką. Tad tėveliams pirmiausia reikėtų kreiptis į mokyklas dėl papildomos mokymosi pagalbos savo vaikams“, – komentavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.