Gamintojų kainos per mėnesį augo 1,3 proc., per metus – smuko 5,9 proc.

Bendram kainų pokyčiui per mėnesį didžiausios įtakos turėjo naftos produktų kainų padidėjimas (4,9 proc.) ir baldų kainų sumažėjimas (1 proc.), skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Lietuvos rinkoje kainos per mėnesį padidėjo 1,5 proc. (be naftos produktų – 0,7 proc.): daugiausiai brango – 14,8 proc. – nafta, labiausiai pigo – 1,1 proc. – baldai. Per metus jos mažėjo 7,3 proc. (6,2 proc.),

Ne Lietuvos rinkoje gamintojų kainos per mėnesį padidėjo 1,1 proc. (0,4 proc.): euro zonoje – 1,5 proc., ne euro zonoje – 0,9 proc. Per metus jos smuko 4,6 proc. (6,5 proc.): euro zonoje – 2,9 proc., ne euro zonoje – 5,8 proc.