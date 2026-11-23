Per šį laiką augo banko paskolų portfelis, indėlių apimtys, grynosios palūkanų pajamos ir bendras turtas, skelbia bankas.
„Augančios palūkanos skolinimosi nesustabdė. (...) Kartu auga ir bankuose laikomų indėlių suma. Prie šios tendencijos šiemet prisidėjo iš antrosios pensijų pakopos atsiimtos lėšos, kurių nemaža dalis liko gyventojų sąskaitose“, – pranešime sakė Urbo banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.
Grynosios palūkanų pajamos sausį–rugsėjį, palyginti su tuo pačiu laiku pernai, padidėjo 19,7 proc. iki 21,1 mln. eurų, o grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos – 3,8 proc. iki 2,2 mln. eurų.
Banko paskolų portfelis rugsėjo pabaigoje siekė 633 mln. eurų – 21 proc. daugiau nei prieš metus, indėlių apimtys augo 8 proc. iki 738 mln. eurų. Bendras banko turtas siekė 832 mln. eurų – 9,6 proc. daugiau.
Banko akcininkų nuosavybė šiemet padidėjo 6 proc. iki 71 mln. eurų.
Rugsėjo pabaigoje banke dirbo 280 darbuotojų, bankas turėjo 25 padalinius.