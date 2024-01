Ukraina įtraukė lietuvių pamėgtą greitojo maisto restoraną į karo rėmėjų sąrašą

Nacionalinė korupcijos prevencijos agentūros duomenimis, „Subway“ perka reklamą socialiniuose tinkluose „VKontakte“ ir „Odnoklassniki“. Be to, bendrovė naudojasi maisto pristatymo paslaugomis per „Yandex.Eda“ paslaugą, kuri bendradarbiauja su Rusijos valdžios ir teisėsaugos institucijomis, įskaitant FSB.

„Subway“ turi 550 restoranų 122 Rusijos miestuose. Nuo visiškos karinės invazijos pradžios greitojo maisto tinklas nepranešė, kad Rusijoje būtų sumažintos jo veiklos apimtys.

„Taigi bendrovė ne tik moka mokesčius į teroristinės valstybės biudžetą, bet ir suteikia darbo vietų rusams, remia Rusijos ekonomiką ir užimtumą“, – teigiama agentūros pareiškime.

Lietuvoje veikia 6 „Subway“ restoranai

Subway“ yra vienas didžiausių greitojo maisto tinklų pasaulyje. Bendrovė save pristato kaip „sveiką alternatyvą tradiciniam greitajam maistui“.

Įtraukė ir „Vičiūnų grupę“ į karo rėmėjų sąrašą

Primename, kad Ukrainos nacionalinė korupcijos prevencijos agentūra sausio 4 dieną paskelbė įtraukusi ir Lietuvos bendrovę „Vičiūnų grupė“, kuriai priklauso maisto prekių ženklas „Viči“, į tarptautinių karo rėmėjų sąrašą, nes ji tęsia veiklą Rusijos rinkoje.