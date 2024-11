Tyrimas įvardijo neprasmingiausias Kalėdų dovanas darbe. Darbdaviai turi ir kitą pasirinkimą

Tyrimas rodo, kad paramos idėją gyventojai palaikytų daugiau ne dėl to, jog yra nusivylę gaunamomis dovanomis, o dėl vertybinių paskatų. Vyrų ir moterų nuomonė šiuo klausimu reikšmingai nesiskiria. Be to, pasitenkinimas dovanomis iš darbdavio nėra susijęs su pritarimu paramos idėjai, atvirkčiai, tie, kurie yra nepatenkinti dovanomis iš darbdavio, labiau nepritartų ir paramos idėjai, o tie, kurie patenkinti – labiau pritartų, rašoma Aukok.lt pranešime spaudai.

“Pastebime, kad darbuotojams svarbu, jog dovanos atspindėtų jų asmeninius poreikius, todėl rekomenduojame įmonėms sudaryti galimybę darbuotojams pasirinkti kokiai organizacijai bus skirta parama įtraukiant dovanų čekius paramai į savo Kalėdinius dovanų krepšelius. Tokiu būdu aukojimas taps personalizuotas, o darbuotojai jausis įtraukti į dovanų teikimo procesą, kas didins darbuotojų pasitenkinimą“ teigia Aukok.lt vadovė Indrė Vareikytė.

Kalėdines dovanas iš savo darbdavių tvirtina gaunantys 66 proc. samdomą darbą dirbančių lietuvių, pusė jų teigia, kad dovanomis yra patenkinti. Tačiau 15 proc. dalyvių nurodė esą nepatenkinti šiais dovanų pasirinkimais, o likę trečdalis apklaustųjų neturėjo aiškios nuomonės. Pastebėtina, kad tarp patenkintų dovanomis dažniau buvo 26–35 metų respondentai.

Nors daugiau nei pusė dovanų gavėjų sutiko, kad jų gaunamos dovanos yra prasmingos (45 proc.) ir vertingos (40 proc.), trečdalis respondentų išliko neutralūs, nei pritardami, nei prieštaraudami. Ši apklausos dalis atskleidžia, jog daugelis dirbančiųjų Kalėdinių dovanų prasmingumą ar vertingumą vertina pasyviai, tikriausiai apie tai nesusimąstydami.

Kas antram Lietuvos gyventojui (56 proc.) yra svarbu, kad jų gautos Kalėdinės dovanos atitiktų asmeninius poreikius. Tik 13 proc. darbuotojų šis aspektas nėra reikšmingas. Šis rezultatas rodo, jog darbuotojai vertina dovanų aktualumą bei asmeniškumą.

Pasak I. Vareikytės „Darbuotojai įvertintų galimybę pasirinkti, kam skirti dovaną, o dovanų krepšeliuose gautus dovanų čekius kiekvienas galėtų panaudoti būtent tam geram darbui, kuris svarbus jiems asmeniškai – vaikams, šeimai, Ukrainai, gyvūnams ir daugybei kitų priežasčių. Pavyzdžiui, Aukok.lt vienu metu darbuotojai gali rinktis iš daugiau nei 60 skirtingų gerų darbų. Toks darbdavių žingsnis skatintų darbuotojų įsitraukimą ir kartu padėtų pajusti prasmingo darbo jausmą. Tuo tarpu, paramos įtraukimas į kalėdinius dovanų krepšelius keltų įmonių socialinę atsakomybę, stiprintų ryšį su bendruomene bei atsakingo darbdavio įvaizdį.“

Tyrimo dalyvių taip pat buvo paprašyta įvardyti pačias nevertingiausias dovanas, kurias jie kada nors yra gavę iš savo darbdavio. Dažniausiai paminėtos dovanos buvo suvenyrai, puodeliai, saldumynai, maisto produktai bei įvairūs drabužiai, pavyzdžiui kojinės ir aksesuarai, pavyzdžiui krepšiai.

Apie tyrimą

Tyrimą Aukok.lt užsakymu atliko tyrimų bendrovė RAIT, 2024 m. spalio mėn. Reprezentatyvaus gyventojų tyrimo metu apklausti 522 Lietuvos gyventojai.

Apie Aukok.lt

Aukok.lt – tai pirmoji ir didžiausia Lietuvoje internetinė aukojimo platforma, kuri suteikia galimybę lengvai bei patogiai remti įvairias socialines, švietimo, sveikatos priežiūros ir aplinkosaugos iniciatyvas. Platforma vienija patikimas nevyriausybines organizacijas ir leidžia žmonėms prisidėti prie visuomenei svarbių projektų, nesvarbu, kokio dydžio parama būtų skiriama. Aukok.lt siekia skatinti aukojimo kultūrą Lietuvoje ir aktyviai informuoja visuomenę apie aktualius projektus bei paramos galimybes, taip kurdama stipresnį ir atsakingesnį pilietinį bendruomenės ryšį.