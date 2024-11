Per gimtadienį ar krikštynas vaikas gavo dovanų? Štai kada už tai reikės mokėti mokesčius

Vis tik turbūt ne visi susimąsto, kad po tokių susibūrimų gautas dovanas reikėtų atsirūšiuoti, pasiskaičiuoti jų vertę ir už jas netgi susimokėti.

Iškėlė klausimą dėl dovanų atrinkinėjimo ir skaičiavimo

Naujienų portalą tv3.lt pasiekė skaitytojos Audronės (vardas pakeistas) laiškas, kuriame ji pasakojo, kad prieš keletą metų per vestuves gavo tuo metu reikalingos buitinės technikos ir pinigų vokeliuose.

O praėjusią savaitę, per vaiko krikštynas, svečiai be pinigų vokeliuose dar padovanojo sidabrinių šaukštelių, grandinėlę, žaislų.

Šventės metu Audronei ir toptelėjo, kaip gi čia yra su tomis dovanomis ir jų deklaravimu.

Ji teigė suprantanti, kad ne iš šeimos narių gautos dovanos apmokestinamos, kai per metus yra viršijama 2,5 tūkst. eurų suma, tačiau neslėpė neįsivaizduojanti, kaip ši taisyklė galėtų būti taikoma per tokias šventes.

„Tarkime, per vestuves, krikštynas ar gimtadienį svečiai prinešė dovanų ir vokelių. Tai, pagal viską, mes po to turėtume atsirinkti, kas ką dovanojo, kokia buvo to žaislo, dviračio ar pakabučio vertė, iš ko tiksliai gautas kiekvienas vokelis, kad žinotume, kada viršijama 2,5 tūkst. eurų suma, ir susimokėtume mokesčius?

Netikiu, kad bent vienas žmogus gyvenime yra taip daręs. O kaip tuomet būtų su vaikais – ar ir už mažyliams skirtas dovanas tėvams reiktų susimokėti, o gal pačiam vaikui už žaislus bus mokesčiai skaičiuojami? Tada ir šventės nelabai atsipirktų“, – svarstė moteris.

Dovanos vestuvėms gali būti dvigubai didesnės

„Vestuvių verslo mokyklos“ įkūrėja Inga Klimienė neslepia, kad per 20 metų vestuvių planavimo patirties nebuvo atvejų, kad jaunieji būtų išreiškę norą gauti dovanas ne pinigais.

Ji negalėjo nurodyti, kiek pinigų reikėtų dovanoti jauniesiems, kadangi sumą apsprendžia pati šventė: kiek galėtų atsieiti maistas, nakvynė asmeniui ir pan.:

„Svečiai piniginės dovanos vertę apsprendžia įsivertindami ir savo finansines šeimos galimybes. Gal reikės pirkti suknelę ar kostiumą, aprengti vaikus, bus reikalinga šukuosena ir makiažas, o, jei gyvena ne Lietuvoje, reikės pasirūpinti ir išlaidomis skrydžiams.“

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė pabrėžė, kad sutuoktiniai, vestuvių proga gavę dovanų iš svečių, kurie nėra jų artimi giminaičiai, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) gali nemokėti tik tuomet, jei dovanų suma neviršija 2,5 tūkst. eurų.

Vadinasi, jeigu vyko didelės vestuvės ir svečiai sunešė įvairiausių brangių dovanų (pvz., robotas siurblys), taip pat pinigų vokeliuose, po šventės jaunavedžiams teks visas dovanas atsirinkti.

T. y. susižiūrėti, kokia yra kiekvienos ne iš artimojo giminaičio gautos dovanos vertė ir, jeigu suma viršija 2,5 tūkst. eurų, viską teks deklaruoti.

R. Virvilienė tik paminėjo, kad vedybų proga dovanos skiriamos abiem jaunavedžiams, taigi gavėjais laikomi jie abu:

„Paprastai tariant, galima sakyti, kad bendrai abu sutuoktiniai mokesčio nemokės už dovanas, kurių vertė neviršija 5 tūkst. eurų.“

Dovanos vaikams – jų deklaravimas ir apmokestinimas

Parduotuvės „Viskaskrikstui.lt“ savininkė Elmyra Tamkevičienė nurodė – jei rengiama tikrai didele krikštynų šventė, tai turėtų būti dovanojama apie 150 eurų nuo vieno žmogaus.

Vis tik ji paminėjo, kad vokeliai krikštynų proga tampa atgyvena, kadangi vaikai jų taip ir nepamato – pinigai būna panaudojami šventei padengti arba tiesiog nuvertėja:

„Pastebiu, kad žmonės šiuo metu yra vis labiau linkę dovanoti aukso luitus, sidabro monetas, juvelyrikos dirbinius, t. y. tai, kas turi išliekamąją vertę kaip prisiminimas ir dar nenuvertėja.“

Taigi kyla klausimas – ar mažam vaikui skirtas dovanas tėvams taip pat reikia deklaruoti, ar tai vis tik skaitoma vaiko turtu, už kurį mokesčių mokėti nereikia.

Atsakydama į šį klausimą VMI atstovė pabrėžė, kad nuostatos dėl iš kitų gyventojų gautų dovanų galioja visiems gyventojams, neatsižvelgiant į jų amžių.

Taigi, kai vaikas gauna didesnę nei 2,5 tūkst. eurų vertės dovaną (pinigais ar natūra) iš kitų gyventojų (ne iš tėvų, įtėvių, brolių, seserų ar senelių), jam taip pat atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas ir nuo 2,5 tūkst. eurų viršijančios sumos sumokėti GPM:

„Tokiu atveju iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. VMI turi būti pateikta vaiko vardu užpildyta metinė pajamų mokesčio deklaracija, pasirašyta jo įstatyminio atstovo (vieno iš tėvų ar įtėvių) ar globėjo (rūpintojo).“

Kiek apmokestinamos dovanos ir kas gresia nedeklaravus?

R. Virvilienė primena – jei dovana gaunama iš sutuoktinio, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ar senelių, nesvarbu, kokia dovanos vertė – jos deklaruoti nereikia ir ji nėra apmokestinama GPM.

Jeigu dovana gaunama iš kitų gyventojų ir bendra dovanų vertė /suma per metus viršija 2,5 tūkst. eurų, šią sumą viršijanti vertė yra apmokestinama:

15 proc. GPM – kai dovanų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų suma neviršija 120 VDU sumos (2024 m. tai yra 228 324 eurai);

20 proc. GPM – kai dovanų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų suma viršija 120 VDU sumą.

Tokiu atveju dovanų gavėjas privalo jas deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 d. To nepadarius galima sulaukti VMI prašymo paaiškinti neatitikimus.

Jei to padaryti nepavyks, bus nuskaičiuojami ne tik mokesčiai, bet ir delspinigiai, skiriamos baudos (pernai per 2788 konktrolės veiksmus buvo nustatyta 15,7 mln. eurų papildomai mokėtina suma).

Pašnekovė paminėjo, kad atsiskaityti ar dovanoti grynaisiais pinigais galima ne didesne kaip 5 tūkst. eurų suma.

Jeigu bendrai per metus iš artimųjų buvo gauta daugiau kaip 15 tūkst. eurų grynaisiais be notaro patvirtinimo, apie tai reikia pranešti VMI, kitaip asmuo negalės pagrįsti šių pinigų gavimo šaltinio ir įsigyti už juos turto.

R. Virvilienė atskleidė, kad per pastaruosius 4 metus dovanas iš artimųjų deklaravusių skaičius svyravo nuo 11,9 tūkst. iki 13 tūkst., o sumos – nuo 363 mln. iki 580 mln. eurų.

Dovanas ne iš artimųjų deklaravo 3,7 tūkst.–4 tūkst. asmenų, o tai sudarė 3 mln.–20,8 mln. eurų.