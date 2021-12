TV3 Grupė ir ViacomCBS Networks International užmezgė partnerystę Baltijos šalyse

Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. „Go3“ Baltijos šalių žiūrovams, turintiems „Filmų“ planą ar jo derinį, pasiūlys itin plačią „ViacomCBS“ turinio biblioteką, kuri bus prieinama išskirtinėje „Paramount+“ aplinkoje.

„Paramount+“ turinį sudaro: „Paramount Pictures“ kultiniai filmai, tokie kaip „Forestas Gampas" (ang. „Forrest Gump“), „Neįmanoma Misija“ (ang. „Mission: Impossible“), „Gelbstint eilinį Rajaną“ (ang. „Saving Private Ryan“), „Pagauk mane, jei gali“ (ang. „Catch Me If You Can“), „Transformeriai – paskutinis riteris" (ang. „Transformers – The Last Knight“), „Pasaulinis karas Z“ (ang. „World War Z“) ir populiariausi CBS hitai bei SHOWTIME® šou, tokie kaip „Gera kova“ (ang. „The Good Fight“), „Gera žmona“ (ang. „The Good Wife“) ir „Milijardai“ (ang. „Billions“). Ateityje prieinamas turinys bus dar labiau išplėstas, įtraukiant dabartinius „Paramount Pictures“ filmus ir daugiau SHOWTIME serialų, įskaitant naujus pasaulinių hitų sezonus.

Bendradarbiavimas apima ir gerai žinomus „Nickelodeon“ ir „Nick Jr.“, siūlančius vaikų pamėgtus „Šunyčius patrulius“ (ang. „PAW Patrol“), „Šimerė ir Šainė“ (ang. „Shimmer and Shine), „Blu užuominos ir tu“ (ang. „Blues Clues&You") ir „Kempiniuką Plačiakelnį“ (ang. „You and SpongeBob SquarePants“), taip pat legendines MTV laidas „Darija“ ir „Papimpink mano ratus“ (ang. „Pimp My Ride“) bei populiariausius hitus, kurie išpopuliarėjo tarp jaunimo visame pasaulyje, pavyzdžiui, „Susitikę internete“ (ang. „Catfish: The TV Show“) ir „Džersio pakrantė“ (ang. „Jersey Shore“).

„Awesomeness“ ir „Comedy Central“ turinys pirmą kartą bus prieinamas Baltijos šalyse. Žiūrovai išvys tokias laidas kaip „Girtos istorijos“ (ang. „Drunk History“), „Awkwafina - Nora iš Kvinso" (ang. „Awkwafina is Nora From Queens“) ir „Key'us ir Peele'as“ (ang. „Key and Peele“) iš „Comedy Central“, „Zakas ir Mia“ (ang. „Zac & Mia“) ir „Lengva kaip plunksna“ (ang. „Light as a Feather“) iš „Awesomeness“ ir daug daugiau. „Comedy Central“ ir „Awesomeness“ laidos, kaip ir daugelis „Nickelodeon“ ir MTV šou, bus išskirtinis „Paramount+“ turinys tik per naujos kartos televiziją „Go3“.

Jan Wykrytowicz, TV3 Grupės „PayTV Baltics“ generalinis direktorius teigia: „Džiaugiamės tapę „ViacomCBS“ transliacijų partneriu Baltijos šalyse. Kartu „Go3“ žiūrovams pateiksime tūkstančius valandų pasaulinio lygio turinio. „Paramount+“ turinio paslauga skirta įvairioms kartoms ir demografinėms grupėms dėl plataus visų žanrų pasirinkimo - nuo kino hitų ir serialų, realybės šou ir „Stand-up“ komedijų iki žiūrimiausio bei mėgstamo turinio, skirto vaikams."

Elena Balmont, „ViacomCBS Networks International“ vyresnioji viceprezidentė ir vykdančioji direktorė Rusijoje, NVS šalyse, Baltijos šalyse, Ukrainoje ir Gruzijoje sako: „Džiaugiamės išplėtę savo partnerystę su TV3 grupe per vietinę „Paramount+“ paslaugą. Baltijos šalyse matome didelį potencialą, nes tai vienas technologiškai pažangiausių Europos regionų, todėl mums buvo svarbu pirmą kartą įeiti į šią rinką ir pristatyti didžiulę „ViacomCBS“ turinio biblioteką. Su „Paramount+“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos „Go3” vartotojai turės prieigą prie „ViacomCBS“ turinio ir gerai žinomų prekės ženklų, tokių kaip „Paramount Picture“, „SHOWTIME“, CBS, „Comedy Central“, MTV, „Nickelodeon“, „Nick Jr.“ ir „Awesomeness“, o daugelis iš jų bus prieinami išskirtinai".

„ViacomCBS Networks International“ (VCNI)

„ViacomCBS Networks International“ (VCNI) yra „ViacomCBS Inc.“ (NASDAQ: VIAC) padalinys, kurį sudaro daugybė pasaulyje žinomų prekių ženklų. Portfelį sudaro: „Channel 5“, „Telefe“, „Network 10“, „Nickelodeon“, MTV, „Comedy Central“, BET, „Paramount Network“, taip pat vaizdo turinio transliacijų paslauga „Paramount+“ ir „Pluto TV“ bei „ViacomCBS International Studios“. „ViacomCBS Networks International“ ne tik siūlo novatoriškas transliacijos paslaugas ir skaitmeninius vaizdo produktus, bet ir teikia plataus mąsto gamybos, platinimo ir reklamos sprendimus partneriams penkiuose žemynuose ir daugiau nei 180 šalių.

TV3 Grupė

TV3 Grupė yra didžiausia žiniasklaidos grupė Baltijos regione. 2017 m. pabaigoje grupę įsigijo JAV investicijų bendrovė „Providence Equity Partners“, kuri Baltijos šalyse taip pat valdo mobiliojo ryšio operatorę „Bitė“. Grupė Lietuvoje: TV3, TV6 ir TV8 televizijos kanalai; interaktyvi palydovinė televizija „Home3“; naujos kartos televizija „Go3“, kurią galima matyti ir per partnerius „Bitė“, „Tele2” bei „Home3“; plačiausią sporto šakų pasirinkimą siūlantys kanalai „TV3 Sport“ ir „TV3 Sport 2“ bei „TV3 Sport Open”; populiariausių filmų kanalas „TV3 Film“; naujienų ir pramogų portalas tv3.lt; vaizdo portalas tv3play.lt; radijo stotis Power Hit Radio.