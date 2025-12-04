 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Turite tai savo sklype? Įspėja – tai padaryti būtina

2025-12-04 15:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 15:47

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) atkreipia dėmesį, kad norint įsirengti požeminio vandens gręžinį, būtina kreiptis tik į kvalifikuotus specialistus, turinčius Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) išduotą leidimą tirti žemės gelmes, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Gyvenvietė (nuotr. SCANPIX)

Tik tokie paslaugos teikėjai gali parengti projektą, įrengti gręžinį pagal techninius ir aplinkosaugos reikalavimus ir įregistruoti jį Žemės gelmių registre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad gyventojai, turintys nelegaliai įrengtus vandens gręžinius, galės juos įregistruoti be jokių sankcijų.

Pagal Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinąjį įstatymą visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d. Išsamesnę informaciją apie šių gręžinių registravimą, dokumentų formas rasite Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

Kodėl būtina registruoti gręžinius?

Pasak AAD, gręžinių registravimas yra svarbus Lietuvos požeminio vandens išteklių apsaugai.

Turint aiškią informaciją apie gręžinių skaičių, vietą ir naudojimą, galima tinkamai vertinti požeminio vandens būklę, stebėti jos pokyčius ir užkirsti kelią galimai taršai.

Taip pat neregistruoti (nelegalūs) gręžiniai gali tapti taršos šaltiniu.

Netvarkingi ar netinkamai įrengti gręžiniai kelia grėsmę požeminio vandens ištekliams – gali užteršti vandenį, pakeisti jo lygį ar paskleisti taršą į kaimynines teritorijas. Netinkamai likviduoti gręžiniai taip pat pavojingi – iš jų gali prasiveržti sūrus vanduo ir ilgainiui užteršti geriamojo vandens šaltinius.

Registruoti gręžiniai užtikrina, kad jie būtų įrengti ir eksploatuojami laikantis techninių ir aplinkosaugos reikalavimų.

Tai padeda apsaugoti ne tik gamtą, bet ir pačius vartotojus ir jų kaimynus – ypač gyvenančius urbanizuotose ar hidrogeologiškai jautriose vietovėse, kur netinkamai įrengtas gręžinys gali pabloginti vandens kokybę.

Registracija taip pat užtikrina aiškų gręžinio teisinį statusą, svarbų planuojant teritorijų plėtrą ir valdant vandens išteklius. Tai prisideda prie ilgalaikio švaraus geriamojo vandens prieinamumo ir tvaraus jo naudojimo.

Norint įsirengti požeminio vandens gręžinį, būtina kreiptis tik į kvalifikuotus specialistus, turinčius Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) išduotą leidimą tirti žemės gelmes.

Tinkamai suprojektuotas ir įrengtas gręžinys:

  • apsaugo požeminį vandenį nuo taršos; · užtikrina vandenvietės apsaugos zonos (VAZ) laikymąsi ir padeda išsaugoti geros kokybės (švarų) vandenį;
  • suteikia galimybę teisėtai naudoti išgaunamą vandenį;
  • padeda išvengti administracinių sankcijų ir finansinių nuostolių. Aplinkos apsaugos departamentas parengė atmintinę „Adatiniai vandens gręžiniai: ką būtina žinoti“, kurioje išsamiai pateikiama informacija apie adatinius vandens gręžinius (dar vadinamus „vandens adatomis“, „mini gręžiniais“, „adatiniais filtrais“, „Abisinijos pompomis“ ar „Abisinijos šuliniais“) ir jų teisėto naudojimo reikalavimus.

Konsultacijas dėl gręžinių įteisinimo teikia Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) el. paštu [email protected] arba tel. +370 670 73333 (darbo dienomis 8–12 val.).

Pastebėjus galimus pažeidimus, raginama nedelsiant apie tai pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].

indeliai.lt

