Tūkstančiai gyventojų liks be karšto vandens: kam teks praustis šaltu iki 5 dienų

Dėl to bent laikinai tūkstančiai šeimų bus be karšto vandens, be to, galimi ir eismo trikdžiai, praneša bendrovė. Kai kam be karšto vandens gali tekti gyventi ir kone savaitę.

Tūkstančiai gyventojų turės verstis be karšto vandens

Pasak jos pranešimo, įvairiose sostinės vietose iki šildymo sezono pradžios bus pakeista daugiau nei 8 km vamzdynų, kuriais į klientų namus keliauja šiluma.

Darbų metu galimi nepatogumai, todėl bendrovė prašo gyventojų kantrybės ir supratingumo.

Rekonstrukcijų darbai apims Senamiesčio, Naujamiesčio, Šnipiškių, Karoliniškių seniūnijų teritorijas.

Preliminariai skaičiuojama, kad rekonstrukcijų metu laikini paslaugų apribojimai galimi apie 5490 klientų.

Įvertinus tai, kad nemažai jų gyvena su šeimomis, be karšto vandens gali likti ir keliolika tūkstančių žmonių.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto tikslus klientų skaičius paaiškės po atliktų rekonstrukcijų, informuoja VŠT.

Ne tik atjungs karštą vandenį

„Atliekant susidėvėjusių požeminių šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijų darbus galimi tokie nepatogumai kaip eismo ribojimai, automobilių statymo vietų sumažėjimas kiemuose, laikini karšto vandens atjungimai“, – komentavo VŠT Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė.

REKLAMA

Anot jos, laikinas karšto vandens tiekimo atjungimas šiame procese yra neišvengiamas.

Tačiau ši paslauga esą laikinai stabdoma tik tam tikrais rekonstrukcijų etapais, kuomet reikia nuo bendro tinklo sistemos atjungti susidėvėjusį vamzdyną ir prijungti naująjį.

„Visuomet dedame pastangas, kad toks nepatogumas kaip laikinas karšto vandens atjungimas būtų kaip įmanoma trumpesnis.

Dėl šios priežasties su rekonstrukcijų darbais deriname privalomus hidraulinius bandymus, taip pat tiesiame laikinas trasas, statome mobilią katilinę – visa tai padeda sutrumpinti atjungimo laiką“, – tikino VŠT atstovė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, karšto vandens atjungimai dėl rekonstrukcijų darbų įprastai trunka apie nuo paros iki 2, o išskirtiniais atvejais – iki 5 parų.

„Suprantame, kad toks nepatogumas gyventojams kelia papildomų iššūkių, tačiau kito būdo pakeisti susidėvėjusios šilumos tiekimo infrastruktūros nėra.

Dažnu atveju karšto vandens tiekimo dėl darbų laikinai sustabdomas tik tam tikriems pastatams, kadangi darbai vykdomi etapais“, – nurodė

Darbai sudėtingi, kadangi vamzdynai įrengti prieš pusšimtį metų, todėl juos atliekant kyla įvairių iššūkių. Dėl šių priežasčių tikslų klientų skaičių įvardinti gana sudėtinga.

Centralizuotai tiekiama šiluma klientų namus pasiekia požeminiu vamzdynų tinklu, kuris Vilniuje šiuo metu driekiasi net 760 km.

Esą trečdalis šio tinklo yra susidėvėjęs, todėl, kaip ir kitai miesto infrastruktūrai, reikalingas atnaujinimas.