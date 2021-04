Tūkstančiai gyventojų dar nedeklaravo pajamų: štai ką jiems ruošia VMI ir „Sodra“

Neatsiskaičiusiems su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) ir „Sodra“ gresia nemalonumai. Pirmiausia gyventojai sulauks įspėjimų, o vėliau pinigai gali būti nuskaičiuoti nuo jų sąskaitų.

Nedeklaravo per 100 tūkst. gyventojų

VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė primena, kad kaip ir kiekvienais metais gautas pajamas už 2020 m. privalo deklaruoti gyventojai, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą pagal pažymą ar buvo įsigiję verslo liudijimą.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai savarankiškai pildo savo pajamų – išlaidų apskaitos žurnalus, pagal kuriuos vėliau užpildo Pajamų mokesčio deklaracijas.

VMI duomenimis, iki šiol 134 tūkst. savarankiškai dirbančių gyventojų deklaravo mokėtiną 49 mln. eurų GPM sumą.

Tačiau dar 133 tūkst. gyventojų to nepadarė ir dar turi 10 dienų iki gegužės 3 d. atlikti šią pareigą.

„Pajamas deklaruoti turi ir tie gyventojai, kurie praėjusiais metais gavo pajamų iš nekilnojamojo turto nuomos kitiems gyventojams arba nekilnojamojo turto pardavimo, kai šios pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms.

Tai pat privaloma deklaruoti pajamas gautas iš vertybinių popierių pardavimo, gautas palūkanas už vartojimo kreditą, lėšas iš skolinimosi platformų, ne nuosavybės vertybinius popierius bei kredito įstaigose laikomus indėlius“, – komentavo S. Aliukonytė-Šnirienė.

Svarbus neapmokestinamų pajamų dydis

Departamento direktorė atkreipė dėmesį, kad deklaracijas taip pat privalo pateikti ir tie gyventojai, kuriems per metus buvo pritaikytas per didelis metinis nepamokestinamųjų pajamų dydis (metinis NPD).

„Pažymėtina, kad kalendoriniais metais įmonėje (įstaigoje) taikomas mėnesio NPD yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant tik į darbo užmokesčio su priedais bei priemokomis bei ligos išmokos už dvi pirmąsias ligos dienas sumą, o metinis NPD – atsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą“, – aiškino VMI atstovė.

Jos teigimu, metinis NPD gali sumažėti dėl iš dviejų ar kelių darbdavių gauto darbo užmokesčio, autorinių atlyginimų, tantjemų, pajamų iš individualios veiklos, dividendų, nuomos ir kitokių apmokestinamųjų pajamų gavimo, dėl kintamo darbo užmokesčio, gautų premijų.

Nuo skirtumo, apskaičiuoto iš darbdavio pritaikytos NPD sumos atėmus pagal formulę apskaičiuotą metinį NPD, gyventojui atsiranda pareiga sumokėti pajamų mokestį. Jeigu 2020 m. pajamos yra didesnės nei 32547,16 eurų ar šiai sumai lygios, o darbdavys, išmokėdamas darbo užmokestį, taikė NPD, tai gyventojas turės sumokėti pajamų mokestį nuo darbo užmokesčio sumos, atitinkančios darbdavio pritaikytą NPD sumą.

Kas būna laiku nedeklaravus pajamų

Po pajamų deklaravimo termino, gyventojams, kurie privalėjo, tačiau laiku nepateikė deklaracijos ir nesumokėjo pajamų mokesčio VMI siunčia priminimus apie neatliktą pareigą.

„Šiemet, tokių po gegužės 3 d. sulauks tie individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla nėra įtraukta į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą, todėl mokestinės pagalbos priemonės jiems nėra taikomos“, – priminė S. Aliukonytė-Šnirienė.

Anot jos, neįtraukti į nukentėjusių sąrašą individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie taip pat patyrė finansinių sunkumų dėl pandemijos, gali teikti prašymą per Mano VMI taikyti mokestines pagalbos priemones arba kreiptis į VMI ir išdėstyti mokesčių nepriemoką dalimis jiems patogiu grafiku įprasta tvarka.

„Nesumokėjus susidariusios skolos ir nesikreipus į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo, VMI, vadovaudamasi teisės aktais, nurašo skolą ir apskaičiuotus delspinigius iš lėšų, esančių gyventojo kredito įstaigų sąskaitose“, – įspėjo pašnekovė.

Pinigų paprašys ir „Sodra“

VMI deklaruojantys praėjusių metų veiklos pajamas, turėtų nepamiršti ir sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų „Sodrai“. Įmokoms įtakos turi ir karantinas.

Dėl karantino savarankiškai dirbantys gyventojai gali tikėtis mokestinės pagalbos, o „Sodros“ darbuotojai pajamas VMI deklaravusiems, tačiau iškart įmokų nesuskubusiems sumokėti gyventojams paskambina ir pataria, kaip tai padaryti. Tokių skambučių jau sulaukė per 20 tūkst. dirbančiųjų savarankiškai.

Savarankiškai dirbantys gyventojai sumokėti įmokas „Sodrai“ nuo VMI deklaruotų pajamų turi iki pajamų deklaravimo termino pabaigos – šiemet paskutinė diena tai padaryti laiku yra gegužės 3-oji (pirmadienis). Palyginti, pernai pajamų deklaravimo terminas buvo pavėlintas dviem mėnesiais, tačiau šiemet vėl yra įprastas.

Jeigu gyventojas negali įmokų sumokėti laiku, jis turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo. Savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurių veikla apribota ir dėl karantino poveikio įtrauktiems į VMI paveiktų veiklų sąrašus, įmokos atidedamos supaprastinta tvarka.

Nesumokėjus įmokų laiku ir nesikreipus dėl jų atidėjimo „Sodra“ imtųsi įmokų skolų išieškojimo.

Kiek įmokų ir už ką mokėti

Savarankiškai su individualios veiklos pažyma dirbančių gyventojų įmokų dydis priklauso nuo jų deklaruotų pajamų, ar buvo pernai mokamos įmokos avansu bei minimalios PSD įmokos, taip pat nuo to, ar žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime. Be to, taikoma mokestinė pagalba dėl karantino.

Įmokos už veiklą su individualios veiklos pažyma skaičiuojamos nuo 90 proc. pajamų prieš tai atskaičius leistinus atskaitymus (30 proc. arba faktinius).

Nuo šios sumos mokamas 6,98 proc. PSD įmokų ir 12,52 proc. VSD įmokų, prie kurių reikėtų pridėti dar 2,1 proc. arba 3 proc. jeigu žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime.

Apie dalyvavimą pensijų kaupime ir taikomą tarifą galima sužinoti prisijungus prie „Sodros“ asmeninės paskyros gyventojui.

Įmokos mokamos nuo ne didesnės sumos kaip 43 vidutiniai darbo užmokesčiai įmokų bazei skaičiuoti per metus (už 2020 metus nuo sumos, ne didesnės kaip 53 380,20 euro).