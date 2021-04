„Sodra“ primena: kiek ir kada jai turi sumokėti deklaruojantys pajamas, kad nekiltų rūpesčių

Dėl karantino savarankiškai dirbantys gyventojai gali tikėtis mokestinės pagalbos, o „Sodros“ darbuotojai pajamas VMI deklaravusiems, tačiau iškart įmokų nesuskubusiems sumokėti gyventojams paskambina ir pataria, kaip tai padaryti. Tokių skambučių jau sulaukė per 20 tūkst. dirbančiųjų savarankiškai.

Kad kiltų kuo mažiau rūpesčių, „Sodra“ pateikia 5 svarbiausius dalykus, kuriuos verta žinoti, gyventojams, kurie dirba savarankiškai ir šiemet deklaruoja praėjusių metų veiklos pajamas.

Įmokų sumokėjimo terminas ir tvarka

Savarankiškai dirbantys gyventojai sumokėti įmokas „Sodrai“ nuo VMI deklaruotų pajamų turi iki pajamų deklaravimo termino pabaigos – šiemet paskutinė diena tai padaryti laiku yra gegužės 3-oji (pirmadienis). Palyginti, pernai pajamų deklaravimo terminas buvo pavėlintas dviem mėnesiais, tačiau šiemet vėl yra įprastas.

Jeigu gyventojas negali įmokų sumokėti laiku, jis turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo. Savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurių veikla apribota ir dėl karantino poveikio įtrauktiems į VMI paveiktų veiklų sąrašus, įmokos atidedamos supaprastinta tvarka.

Nesumokėjus įmokų laiku ir nesikreipus dėl jų atidėjimo „Sodra“ imtųsi įmokų skolų išieškojimo.

Kiek įmokų ir už ką mokėti

Savarankiškai su individualios veiklos pažyma dirbančių gyventojų įmokų dydis priklauso nuo jų deklaruotų pajamų, ar buvo pernai mokamos įmokos avansu bei minimalios PSD įmokos, taip pat nuo to, ar žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime. Be to, taikoma mokestinė pagalba dėl karantino.

Įmokos už veiklą su individualios veiklos pažyma skaičiuojamos nuo 90 proc. pajamų prieš tai atskaičius leistinus atskaitymus (30 proc. arba faktinius). Nuo šios sumos mokamas 6,98 proc. PSD įmokų ir 12,52 proc. VSD įmokų, prie kurių reikėtų pridėti dar 2,1 proc. arba 3 proc. jeigu žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime. Apie dalyvavimą pensijų kaupime ir taikomą tarifą galima sužinoti prisijungus prie „Sodros“ asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui. Įmokos mokamos nuo ne didesnės sumos kaip 43 vidutiniai darbo užmokesčiai įmokų bazei skaičiuoti per metus (už 2020 metus nuo sumos, ne didesnės kaip 53 380,20 Eur).

Gyventojai preliminarias mokėtinas įmokas gali sužinoti pasinaudoję skaičiuokle arba prisijungę prie draudėjų informacinės sistemos www.sodra.lt/draudejui, praėjusio kelioms dienoms po pajamų deklaravimo. Svarbu – savarankiškai dirbantiems gyventojams dėl pandemijos taikoma mokestinė pagalba – laikinai nereikia mokėti PSD įmokų, priskaičiuotų nuo minimalios mėnesinės algos už laikotarpį nuo 2020 m. kovo iki 2020 m. gruodžio mėnesio. Šią sumą reikės sumokėti per 2 metus nuo karantino pabaigos.

Pavyzdys: Gyventojas, kuris 2020 metais dirbo tik su individualios veiklos pažyma ir neturėjo samdomo darbo, VMI deklaravo 10 000 eurų pajamų už 2020 metus ir pritaikė 30 proc. leistinų atskaitymų. Taip pat pernai jis už sausį, vasarį ir kovą mokėjo PSD įmokas nuo MMA – iš viso 127,11 euro, o vėliau įmokų nemokėjo pasinaudodamas mokestine pagalba. Jis taip pat dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime su 3 proc. tarifu. Toks gyventojas įmokas „Sodrai“ turėtų mokėti nuo 6300 eurų (Iš 10 000 eurų atėmus 30 proc. atskaitymų ir pritaikius 90 proc. įmokų bazę). PSD įmokų šiemet mokėti nereikia, tačiau per dvejus metus nuo karantino pabaigos gyventojas „Sodrai“ turės pervesti 381,33 euro (šią sumą galima sumokėti ir iškart). Taip pat gyventojas turi sumokėti 977,76 euro VSD įmokų (6300 eur x (12,52 proc.+ 3 proc.).

Išimtys, lengvatos ir mokestinė pagalba

VMI deklaravus pajamas įmokų „Sodrai“ nereikia mokėti pensininkams.

Taip pat įmokų „Sodrai“ gali nemokėti gyventojai, kurie pernai pradėjo pirmą savarankišką veiklą, tačiau jeigu jų minimalios PSD įmokos nuo MMA buvo skaičiuojamos, šias PSD įmokas jie turės sumokėti per dvejus metus nuo karantino pabaigos. Minimalios PSD įmokos nepriklauso nuo deklaruotų pajamų.

Dėl pandemijos visi savarankiškai dirbantieji gyventojai galėjo nemokėti minimalių PSD įmokų kas mėnesį už laikotarpį nuo 2020 m. kovo mėnesio, todėl didžiausia PSD įmokų suma, kuri gali būti laikinai nemokama, yra 423,70 Eur . Šią sumą jie turės sumokėti ne vėliau kaip per dvejus metus pasibaigus karantinui.

Į VMI COVID-19 paveiktų veiklų ir sąrašus įtrauktomis veiklomis užsiimantys gyventojai, kurių veikla yra apribota vyriausybės sprendimu, gali kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo supaprastinta tvarka – nereikia mokėti palūkanų. Kiti gyventojai taip pat gali kreiptis Į „Sodrą“ dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.

Kokias įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį

Įprastai savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie nedirba dar ir samdomo darbo ir nėra draudžiami sveikatos draudimu valstybės lėšomis, kiekvieną mėnesį turi sumokėti minimalią PSD įmoką – 6,98 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (MMA, 2021 m. tai yra 44,81 euro). Iki karantino pabaigos šių įmokų kas mėnesį galima nemokėti, tačiau jos vis tiek turės būti sumokėtos ne vėliau kaip per dvejus metus po karantino pabaigos.

Taip pat kiekvieną mėnesį rekomenduojama mokėti VSD įmokas, kurių dydį pasirenka pats gyventojas, bei pateikti SAV pranešimą „Sodrai“. Šių įmokų mokėjimas užtikrina, kad gyventojai bus apdrausti ir laiku gaus išmokas susirgę ar sulaukę šeimos pagausėjimo.

Ką gauna įmokas mokantys gyventojai

Visi gyventojai vykdantys savarankišką veiklą, yra draudžiami pensijų draudimu ir jų senatvės pensijos stažas bei individualiąją pensijos dalį lemiantys apskaitos vienetai tiesiogiai priklauso nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų. Verslo liudijimų turėtojai draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu ir kitų išmokų negautų.

Savarankiškai su individualios veiklos pažymą dirbantys gyventojai taip pat yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, tad už ligos laikotarpį, taip pat būdami nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros atostogose atitinkamai gali gauti motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokas.

Individualių įmokų savininkai bei mažųjų bendrijų nariai be anksčiau paminėtų pensijos ir kitų išmokų gali gauti ir nedarbo išmoką, jeigu jų įmonė ar mažoji bendrija likviduojama.