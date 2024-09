Trūko kantrybė dėl jaunų darbuotojų: stebisi, kad iš viso reikia dirbti, o pilatesas ar šuns vedžiojimas – ne darbas

Automobilių istorijos ataskaitas teikiančios įmonės „carVertical“ vadovas Rokas Medonis asmeninėje socialinio tinklo „Linkedin“ paskyroje trečiadienį paviešino pranešimą, kuriame piktinosi kai kurių kolegų elgesiu ir požiūriu į darbą.

Jame buvo kalbama apie tai, kad dalis darbuotojų naudojasi darbovietės teikiamais privalumais ir vietoje to, kad suteikta laisvė juos motyvuotų ir gerintų rezultatus, jie mano, kad „gali daryti bet ką, dirbti, kiek nori, nes jokių pasekmių už tai nebus“.

Iš pradžių pranešimas buvo skirtas tik darbuotojams, tačiau vadovas nurodė: „Kadangi šis šokiruojantis faktas, jog darbe prašome dirbti, pasiekė ir išorės didžiuosius kanalus, manau, laikas prisiduoti, paviešinant dar plačiau.“

Tiems, kurie nesutinka, pataria eiti dirbti kitur

Anot R. Medonio, pranešimu buvo siekiama priminti darbuotojams, kad start-up (liet. verslą pradedančios įmonės) kultūra yra hustle (liet. energinga, skubėjimo), o ne patogumo ar komforto kultūra.

„Išgirstu komentarus: „aš tai dirbsiu tik startupo (liet. startuolio) vaibo kompanijoje“. Manau, laikas susinchronizuoti, kas yra startupo vaibas. Startupo vaibas yra, kai žmonės sėdi ir daro tiek, kiek reikia, kad rezultatas būtų greičiau už kitus, agresyviau už kitus, efektyviau už kitus ir tiksliau už kitus. O ne tai, kad jūs jaustumėtės padarę bare minimum (liet. mažiausią įmanomą minimumą).

Sorry not sorry (liet. atsiprašau, kad neatsiprašau), bet organizacija nėra jūsų psichologas, baras, sporto klubas. Vat tai yra startupo vaibas“, – laiške kolegoms dėstė „carVertical“ vadovas, kuris pabrėžė, kad startupai yra tiems, kurie mėgsta rizikuoti, o ne įsipatoginti.

Jis nurodė, kad tie, kurie su tuo nesutinka, po šios eilutės viso teksto gali ir neskaityti: „Tačiau tuomet jūsų pasirinkimas yra labai aiškus. Bare minimum darbo etika mūsų netenkina. Jeigu jūsų pasirinkimas yra tai – tuomet pasirinkite kitą kompaniją.“

Naujienų portalui tv3.lt pašnekovas neatskleidė, kiek darbuotojų jo įmonėje piktnaudžiauja, tik nurodė, kad visai nesvarbu, ar tai liečia didelę grupę, ar pavienius asmenis: „Kartais užtenka vieno žmogaus, kad organizacijos kultūra pradėtų eižėti.“

Darbą iš namų naudoja asmeniniams reikalams

Įraše darbuotojams R. Medonis paminėjo, kad įmonėje yra remote first (liet. daugiausia – nuotolinio darbo iš namų) kultūra, kuri nebuvo sukurta tam, kad darbuotojų prioritetas būtų darbo metu 2 valandas vedžioti šunis ar 16:00 val. jau nebebūti pasiekiamiems.

„Atsipalaidavimo atmosfera, kuri buvo jums suteikta kaip įmonės kultūros dalis, tapo išnaudojama kompanijos nenaudai. Tai tapo tiesiog slack’inimu (liet. neveiksnumu). Tai matau aš, tai matot ir jūs. Tai matosi ir be time tracking’o (liet. laiko sekimo) įrankių. Bet jums tai tapo patogu. Mes visada stengiamės vadovautis sąžiningumo principu.

Sąžiningai suteikti darbuotojams visas galimybes, tikėdamiesi, kad atsipalaidavimo kultūra bus „motyvatorius“deliverinti (liet. pristatyti) daugiau, o ne kultūra, kad gali daryti bet ką, dirbti kiek nori, nes jokių pasekmių už tai nebus. „Kokie durniai, čia net deadline’ų (liet. terminų) niekas nededa“ – sutinku, tikrai patogi darbo atmosfera“, – pranešime dėstė vadovas.

Naujienų portalą tv3.lt jis patikino, kad įmonė tikrai nežada atsisakyti nuotolinio darbo, tik spėliojo, kad galbūt čia susiduriama su laikmečio problema, kai per karantiną atėjo dirbti karta, kuri nedirbo, kai buvo realios 5 darbo dienos ir tik darbo vietoje:

„Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje pastaruoju metu grįžtama prie normalios 5 dienų darbo savaitės ofisuose. Kiti įsiveda griežtas taisykles, kad ofise privalai būti pirmadieniais ir penktadieniais, o dar vieną dieną galima pasirinkti.“

Įmonėje taip bendraujama – darbuotojai turėtų suprasti

„carVertical“ vadovas darbuotojams akcentavo, kad sąžiningumas turi veikti abipusiai: „Ar jaučiatės sąžiningai matydami, kada vienos komandos ir specialistai atsiduoda darbui, jiems yra įdomu, jie siūlo kaip tobulinti viską aplink ir deda pastangas tobulėjimui ir profesiniam augimui (nes įmonė jums suteikia ir šituos biudžetus).

O jūs sau laimingai vidury dienos einat į pilatesą arba visas kabinetas sprendžiat, kokią suknelę pirkti kolegai. Jei nesutinkate, skaitykite trečią pastraipą (kurioje siūloma pasirinkti kitą kompaniją – aut. past.) ir padarykite tai savanoriškai.“

Pašnekovas savo komentare žurnalistams teigė suprantantis, kad kai kuriems atrodo keista, kodėl nebuvo kalbėtasi su kiekvienu darbuotoju atskirai, bet visa tai buvo paviešinta.

Tačiau jis patikino, kad darbuotojai puikiai žino, kaip yra bendraujama organizacijos viduje, ko nežino žmonės iš šono.

„Tie, kam tai, ką aš šneku dabar, yra neaktualu, tai žino. Taip pat labai gerai tai žino ir tie, kuriems būtent, ką sakau, yra žiauriai aktualu. Jei netyčia šitos žinutės net straight in your face (liet. tiesiai į akis) jūs nesuvokiate, tuomet turite didelių problemų su kritiniu mąstymu. O tai reiškia, kad mes failinome (liet. suklydome) jus įdarbindami.

Sakysite, šneku, o pats atsakomybės neprisiimu. Patikėkit, prisiimu atsakomybę už tai, kad būtent mano tolerancija ir įsitikinimas, jog įmonės vadyba turi būti paremta tik soft skillsais (liet. minkštais įgūdžiais), mus ir atvedė į šitą tašką. Tašką, kai mes tapome lėtesni ir mažiau efektyvus už kitus. Tačiau turime įmonės kultūrą „juk čia taip faina dirbti – čia nėra pasekmių“, – savo pranešime darbuotojams rašė vadovas.

Tai – įspėjimas, kadangi augimas sulėtėjo

Savo įrašo pabaigoje R. Medonis neslėpė, kad po 7 metų pastangų, drauge su maksimaliai atsidavusių branduoliu žmonių statant šią kompaniją, daryti tokį pranešimą įmonės lygiu yra mažų mažiausiai apmaudu.

„Mūsų tikslas – kad darbuotojai girdėtų ir mes juos girdėtume. Jei tikrai kažkas bus nepatenkintas arba komandų vadovai matys, kad žmogus nelinkęs adaptuotis, bus kalbama ir ieškoma išeičių“, – komentare portalui teigė įmonės vadovas.

Anot jo, tai, kad tokia žinutė yra formuojama, nereiškia, kad įmonė atsidūrė sudėtingoje finansinėje situacijoje.

Pašnekovas atskleidė, kad 2023 m. „carVertical“ pajamos augo 85 proc., o šiemet preliminariai prognozuojamas apie 35 proc. augimas:

„Startuoliuose, įmonės augimo stadijoje, yra įprasta peržiūrėti, kodėl vyksta lėtėjimas.“

Jaunimas nedirba – nori didesnio atlyginimo ir darbo iš namų

Kaip neseniai skelbė Užimtumo tarnyba, šią vasarą buvo fiksuotas didžiausias į tarnybą besikreipusių jaunuolių skaičius nuo 2023 m. spalio.

Tarnybos duomenimis, liepą į ją kreipėsi 5,1 tūkst. jaunų asmenų, o rugpjūčio pradžioje darbo iš viso ieškojo 17 tūkst. jaunuolių, kas yra dešimtadaliu daugiau nei pernai atitinkamu laikotarpiu.

„Absolventai, nespėję įsidarbinti studijų metu arba norintys ilgiau pailsėti, pakeliauti, dar kiti mąstantys toliau tęsti studijas, neskuba šiltuoju sezonu ieškotis darbo ir priimti darbo pasiūlymų, nors šią vasarą padidėjusi samda – kur kas palankesnė darbo ieškantiems žmonėms.

Visgi daugiausiai iššūkių kelia profesinio parengimo neturintys jaunuoliai, kurie sudaro daugumą – net 63 proc.“ – teigė Užimtumo tarnyba.

Ji pastebi, kad dauguma jaunų darbo ieškančių žmonių išsako gerokai didesnius atlyginimų lūkesčius ir iškelia kitas papildomas sąlygas.

Ypač tai pastebima tarp žemesnės kvalifikacijos ar mažiau praktikos turinčių asmenų.

Tarnyba skaičiavo, kad pastaraisiais metais 2/5 Lietuvos darbdavių fiksavo padažnėjusius darbuotojų prašymus didinti darbo užmokestį, 1/3 – gerinti fizines darbo sąlygas, 1/5 – dirbti nuotoliu.