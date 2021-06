To dar nebuvo: visoje Lietuvoje ir butai, ir namai, ir sklypai perkami rekordiniu tempu

Pranešama, kad niekada anksčiau lietuviai nebuvo nupirkę tiek daug butų, namų ir sklypų per vieną mėnesį.

„Palyginti tiek su praėjusiais pandeminiais metais, tiek su 2019-ųjų analogišku laikotarpiu, šie metai beveik visose kategorijose išsiskiria didėjančiais nekilnojamojo turto sandorių skaičiais. Vien tik šių metų gegužės mėnesį butų ir gyvenamųjų namų parduota daugiausiai per visą nagrinėjamą laikotarpį.

Toliau aktyviai investuojama ir į žemės sklypus – praeitą mėnesį matėme didžiausius sandorių skaičius per pastaruosius penkerius metus“, – pranešime cituojamas Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

Šių metų sausį-gegužę iš viso įregistruota beveik 63,7 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių. Tai net 46 proc. daugiau negu analogišku laikotarpiu 2020 metais, kai buvo įregistruota 43,7 tūkst. (2019 m. sausį- gegužę 50,4 tūkst.).

Vien per gegužės mėnesį buvo įregistruota 15,5 tūkst. nekilnojamojo turto sandorių – palyginti su praeitų metų geguže, augimas siekė 74 proc. (8,9 tūkst., 2019 m. gegužę – 12,3 tūkst.), o palyginti su šių metų balandžiu sandorių skaičius buvo 6 proc. didesnis (14,7 tūkst.).

Šiemet Lietuvoje įregistruota 16 tūkst. butų pardavimų – tai 34 proc. daugiau negu 2020 m. sausio- gegužės mėnesiais, tuo metu buvo įregistruota 12 tūkst. (2019 m. analogišku laikotarpiu – 14,2 tūkst.), o vien per gegužę – 3,8 tūkst., arba dukart daugiau negu praėjusių metų gegužę (1,7 tūkst.), ir 6 proc. daugiau negu šių metų balandį (3,6 tūkst.)

REKLAMA

„Augant bendram nekilnojamojo turto sandorių skaičiui, pastebimos ir teigiamos butų pardavimo tendencijos atskiruose didmiesčiuose. Sostinėje užfiksuotas visų laikų geriausias butų pardavimo mėnuo – iš viso Vilniuje įregistruota 1,5 tūkst. butų sandorių. Nuo sostinės neatsiliko ir kiti didmiesčiai, kuriuose buvo didžiausi butų pardavimai per pastaruosius keletą metų“, – sako Paulius Rudzkis.

Per visus šiuos metus Vilniuje buvo įregistruota daugiau nei 6 tūkst. butų sandorių, o tai yra 32 proc. daugiau nei per šiuos penkis mėnesius pernai (4,6 tūkst., 2019 m. analogišku laikotarpiu – 4,7 tūkst.), Kaune – 2,2 tūkst. arba 23 proc. daugiau (1,8 tūkst., 2019 m. – 2 tūkst.), o Klaipėdoje – 1,4 tūkst., tad palyginus su praeitų metų laikotarpiu padidėjo 57 proc. (899 sandoriai, 2019 m. sausio – gegužės mėn. – 1,3 tūkst.).

Rekordiniu mėnesiu gegužė tapo ir perkant individualius gyvenamuosius namus – praeitą mėnesį buvo užregistruota 1,6 tūkst. tokių sandorių, tai net 84 proc. daugiau negu praeitų metų gegužę (palyginus su 2019 m. geguže, augimas siekia 41 proc.), o lyginant su balandžio mėnesiu, buvo parduota 16 proc. daugiau namų. Iš viso šiais metais šalyje įregistruota 6 tūkst. gyvenamųjų namų pardavimų, tai beveik per pusę daugiau negu pernai metų sausį-gegužę (4 tūkst., 2019 m. – 4,4 tūkst.)

Didžiausias per penkmetį ir žemės sklypų sandorių skaičius – vien per praeitą mėnesį įregistruota 7,7 tūkst. pirkimo-pardavimo sandorių, o tai – 64 proc. daugiau nei praeitų metų gegužę (4,7 tūkst., 2019 m. gegužę – 6,3 tūkst.) bei 5 proc. palyginus su šių metų balandžiu. Iš viso Lietuvoje per šiuos penkis mėnesius įregistruota 31,9 tūkst. žemės sklypų, o tai – perpus daugiau nei pernai (21,3 tūkst., 2019 m. sausį- gegužę 24,3 tūkst. sandorių).