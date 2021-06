Atskleidė, kaip išsirinkti geriausius lauko baldus: tai žinoti tikrai verta

„Artėjant vasarai visi praleidžiame kur kas daugiau laiko namų kieme ar sodybose. Buvimas gamtoje, maisto gaminimas, sodininkystė ir kitos lauko pramogos tapo pagrindiniais laiko praleidimo būdais ir visi jie neįsivaizduojami be vieno akcento, apie kurį dažnai net nesusimąstome – lauko baldų.

Jų yra daugybės rūšių, pagamintų iš įvairių medžiagų ir skirtų tiek įvairioms funkcijoms, tiek įvairioms lauko sąlygoms, todėl kartais išsirinkti gali būti tikrai sudėtinga“, – sako „MOKI VEŽI“ marketingo vadovas Nerijus Višinskas.

Metaliniai lauko baldai – ilgaamžė investicija

Pagrindiniai metalinių lauko baldų privalumai – ilgaamžiškumas ir itin lengva priežiūra: įprastai juos galima palikti lauke net ir per žiemą. Rėmus ir kitas metalines šių lauko baldų konstrukcijas dažnai papildo kitos medžiagos, pvz. tekstilenas ar stiklas, padedančios sumažinti bendrą svorį ir sukurti unikalesnį ar ergonomiškesnį dizainą.

Pasak ekspertų dabar itin populiarūs tokių lauko baldų komplektai su integruotais skėčiais, padedančiais apsisaugoti tiek nuo lietaus, tiek nuo saulės:

„Vieną populiariausių mūsų lauko baldų komplektų sudaro net šešios kėdės, ilgas stalas ir tvirtas skėtis, nors komplekto kaina nėra didelė. Neiššaukiančios šių baldų formos ir neutralios spalvos puikiai įsilieja sodo ar sodybos peizaže.“

Tikro medžio baldai

Medis nėra itin ilgaamžiška medžiaga, o Lietuvos klimato sąlygos tokių lauko baldų naudojimo laiką dar ženkliai sutrumpina. Be to, lietus, sniegas ir drėgmė daro įtaką jų išvaizdai: šie praranda savo pirminę spalvą. Medinius lauko baldus reikia reguliariai atnaujinti, perlakuoti, bent kelis kartus per metus kruopščiai išvalyti.

„Nepaisant visų trūkumų, mediniai lauko baldai išlieka vienu populiariausių pasirinkimų tarp mūsų pirkėjų. Žmonės vertina medį dėl jo jaukumo, šiltumo, natūralumo, o tinkamai ir nuosekliai prižiūrint tokie baldai gali tarnauti ilgai. Mūsų parduotuvėse populiarūs mediniai baldai, kurie sukurti taip, kad juos būtų galima naudoti net žiemą“, – papildo ekspertai.

Šių laikų naujovė – kompozitinių medžiagų baldai

Medžiagų mokslui pažengus į priekį lauko baldai pradėti gaminti iš termo medienos ar medienos ir plastiko kompozito. Tai puikus pasirinkimas ieškantiems ilgaamžio sprendimo: iš tokių medžiagų gaminami baldai tarnaus ilgus metus ir nereikės rūpinti jų impregnavimu ar dažymu.

„Vienas populiariausių tokių komplektų mūsų parduotuvėje yra pagamintas iš polivudo, perdirbto plastiko ir medienos mišinio, kuris yra ilgaamžiškesnis ir tvirtesnis už paprastą medieną: visos šešios šio komplekto kėdės ir stalas išlaiko net iki 150 kg apkrovą. Be to, aukštos kokybės kompozito lentos su medžio faktūra atrodo taip pat gerai, kaip natūrali mediena“ – tęsia marketingo vadovas.

Svarbu ir patogumas mažiausiems šeimos nariams

Mažiesiems skirti lauko baldų komplektai suteiks galimybę vaikams patogiai žaisti, valgyti, ilsėtis ar saugotis nuo karštų saulės spindulių. Jie pritaikyti ūgiui ir fizinėms galimybėms, kuriami saugūs, be aštrių kampų ir laikantis numatytų reikalavimų bei rekomendacijų.

Ekspertai prideda, kad nors vaikų baldai išaugami, bet dėl mažesnio gamyboje sunaudojamo medžiagų kiekio tokių baldų komplektų kainos yra mažesnės. Daugelis tėvų renkasi šią investiciją savo kieme, kad sukurtų vaikams erdvę ne tik sėdėti, bet ir žaisti netrukdant suaugusiems.

Hamakas – nebe egzotika

Hamakai atsirado dar prieš kelis šimtus metų, bet mūsų kraštuose jie sparčiai išpopuliarėjo tik per pastaruosius keletą dešimtmečių. Pagrindinės jų funkcijos yra atpalaiduoti, užtikrinti tinkamą poilsį ir papuošti erdvę, daugeliui tai siejasi su romantika.

„Nusprendus įsigyti ir pasikabinti hamaką įsitikinkite, kad jūsų kieme jam bus pakankamai erdvės: būtinai išsirinkite tinkamą dydį, pamatuokite kiek vietos jis užims ir nepamirškite itin kokybiškų tvirtinimo elementų. Hamake galima ir degintis ir miegoti, be to jis nuolat veikiamas lietaus ir saulės, todėl itin svarbu tinkamai parinkti jo lokaciją kieme“, – pranešime spaudai pataria N. Višinskas.