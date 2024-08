„TikTok“ – nauji nemalonumai: masiškai renka duomenis apie vaikus?

Kaip rašo BBC, JAV atstovai tikina, kad „TikTok“ vaikla masiškai pažeidė nepilnamečių privatumo teises, nors bendrovė privalo gauti tėvų sutikimą rinkti informaciją apie jaunesnius kaip 13 metų asmenis.

Tačiau „TikTok“ savo ruožtu kaltinimus neigia ir tikina, kad esą didžiuojasi savo pastangomis, siekiant apsaugoti nepilnamečių asmenų privatumą socialiniame tinkle.

Pasak „TikTok“ atstovų, bendrovė neva aktyviai šalina nepilnamečių asmenų anketas, o taip pat savanoriškai įdiegė tam tikras apsaugas, pavyzdžiui, ekrano laiko apribojimus, taip pat ir papildomas privatumo apsaugos priemones, nukreiptas į nepilnamečius.

„Mes nesutinkame su mestais kaltinimais, kurių daugelis susiję su praeities įvykiais ir tuo metu taikyta praktika“, – teigė bendrovės atstovas.

Tiesa, JAV atstovai kad kaltina socialinio tinklo atstovus, kad šie neužtikrino pakankamo jau sukurtų paskyrų tikrinimo būdų, o taip pat trukdė nepilnamečių asmenų tėvams jau sukurtas paskyras ištrinti.

Skaičiuojama, kad nuo 2019 iki 2020 metų iš tėvų buvo gauta 1,7 tūkst. prašymų panaikinti nepilnamečių asmenų „TikTok“ anketas, tačiau 30 proc. jų vis dar buvo aktyvios 2021 metais.

Tokiu būdu JAV vyriausybės atstovai siekia užkirsti kelią galimiems „TikTok“ pažeidimams, susijusiems su duomenų apsauga.

Be to, primenama, kad „TikTok“ už duomenų apsaugos pažeidimus jau buvo sulauksui baudų ne tik iš Jungtinės Karalystės, bet ir Europos atstovų.

ES teismas atmetė „TikTok“ skundą dėl bloko skaitmeninių taisyklių

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Europos Sąjungos teismas yra atmetęs socialinio tinklo „TikTok“ patronuojančiosios bendrovės „Bytedance“ skundą dėl sprendimo įtraukti ją į įmonių, turinčių laikytis naujų bloko skaitmeninių taisyklių, sąrašą.

Svarbus ES teisės aktas, vadinamas Skaitmeninių rinkų aktu (SRA), įsigaliojo kovą. Reguliavimo institucijos tiki, kad jis padės sukurti sąžiningesnę rinką.

ES pernai rugsėjį įtraukė „TikTok“ į sąrašą didžiųjų platformų, kurios privalo laikytis SRA.

Be kita ko, SRA turi laikytis tokios įmonės kaip „Google“ patronuojančioji bendrovė „Alphabet“, „Amazon“, „Apple“, „Meta“ ir „Microsoft“.

Gegužę ES pareiškė, kad „Booking“ taip pat turės taikyti šį įstatymą, ir suteikė apgyvendinimo įstaigų užsakymo internetu platformai šešis mėnesius pasirengti jo laikymuisi.

Liuksemburge įsikūrusio Bendrojo Teismo sprendimas yra pirmasis, susijęs su technologijų sektoriaus milžinių užginčijimu dėl SRA, o „Apple“ ir „Meta“ bylos dar nebaigtos nagrinėti.

„Teismas atmeta „ByteDance“ ieškinį“, – teigė teismas. „TikTok“ gali apskųsti sprendimą per du mėnesius ir 10 dienų nuo sprendimo priėmimo.

„TikTok“ tvirtino, kad ji yra „pajėgiausia iššūkį metanti“ platforma įsitvirtinusiems skaitmeninės srities žaidėjams, tačiau teismas šį argumentą atmetė.

„TikTok“ pavyko labai greitai ir eksponentiškai padidinti vartotojų skaičių – per trumpą laiką jis pasiekė pusę to, ką turi „Facebook“ ir „Instagram“, be to, pasiekė itin aukštą įsitraukimo lygį, ypač tarp jaunų vartotojų, kurie „TikTok“ praleido daugiau laiko nei kituose socialiniuose tinkluose“, – teigiama teismo pareiškime.

Teisėjai pripažino, kad 2018 metais vaizdo įrašų dalijimosi programėlė „TikTok“ iš tiesų buvo stipri iššūkį metanti platforma, tačiau nuo to laiko ji „greitai įtvirtino savo pozicijas ir net sustiprino jas per ateinančius metus“, nepaisant to, kad buvo pradėtos kurti panašios konkuruojančios paslaugos.

Technologijų milžinės nepatenkintos

„Esame nusivylę šiuo sprendimu. „TikTok“ yra iššūkį metanti platforma, sudaranti didelę konkurenciją įsitvirtinusiems žaidėjams“, – sakoma atstovo spaudai pareiškime.

„Kol dabar įvertinsime tolesnius veiksmus, dar iki praėjusių metų kovą galutinio termino ėmėmės priemonių, kad įvykdytume atitinkamus SRA įpareigojimus“, – teigiama jame.

Teismas nustatė, kad „ByteDance“ atitinka SRA nustatytas kiekybines ribas“.

Kad Briuselis galėtų pripažinti įmonę prieigos valdytoja, ji turi atitikti tam tikras sąlygas.

Tarp kriterijų – daugiau kaip 45 mln. aktyvių mėnesio vartotojų ES ir daugiau kaip 10 tūkst. aktyvių verslo vartotojų, įsisteigusių bloke, per metus.

Skaitmeninių technologijų įmonėms, kurių metinė apyvarta ES yra ne mažesnė kaip 7,5 mlrd. eurų arba kurių rinkos vertė viršija 75 mlrd. eurų, taip pat taikomi nauji apribojimai.

Jei įmonė pažeidžia įstatymą, ES gali skirti baudas, siekiančias iki 10 proc. visos įmonės pasaulinės apyvartos. Pakartotinai nusižengusioms įmonėms ši suma gali išaugti iki 20 proc., o sunkiausiais atvejais ES gali įsakyti išardyti įmones.

Tai jau antrasis „TikTok“ pralaimėjimas teismuose dėl SRA. Vasarį platforma nesėkmingai bandė sustabdyti griežtų naujų taisyklių taikymą, kol bus priimtas sprendimas trečiadienio byloje.

Technologijų milžinės nėra patenkintos naujuoju įstatymu. Kompanija „Apple“, teismuose užginčijusi SRA, aktyviai kritikuoja šį įstatymą, teigdama, kad jis kelia pavojų vartotojų saugumui.