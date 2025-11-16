„Tez Tour“ vasaros sezonas: 101,5 mln. eurų pajamų

„Šis sezonas parodė, kad Lietuvos keliautojai vertina kokybę, patikimumą ir profesionalų aptarnavimą. Mūsų tikslas – ne tik išlaikyti lyderystę, bet ir nuolat augti, siūlant aukščiausio lygio paslaugas“, – sekmadienį išplatintame pranešime sakė „Tezturistai Tour“ direktorius Aleksandras Sukovas.
Anot bendrovės, nuo balandžio iki spalio mėnesio trunkantį vasaros sezoną didžiausio susidomėjimo sulaukė Turkija – Antalijos, Alanijos ir Bodrumo kurortuose ilsėjosi daugiau nei 74 tūkst. keliautojų.
Graikija taip pat išlaikė stiprias pozicijas: į Kretą, Rodą, Peloponesą kelionių organizatorius išskraidino 30,7 tūkst. turistų.
Pasak įmonės vadovo, vidutinė vasaros sezono kelionės kaina šiemet siekė apie 1 tūkst. eurų asmeniui, tai yra 10 proc. daugiau nei pernai.
Kitąmet kelionių organizatorius planuoja 10 proc. keliautojų srauto augimą.
100 proc. „Tez Tour“ akcijų valdo Ispanijos bendrovė „Germesinvest“.