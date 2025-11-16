 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Tez Tour“ vasaros sezonas: 101,5 mln. eurų pajamų

2025-11-16 11:25 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 11:25

Kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ teigia per aviacinį vasaros sezoną gavęs 101,5 mln. eurų pajamų ir aptarnavęs 130 tūkst. turistų.

Tez Tour (nuotr. BNS)

Kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ teigia per aviacinį vasaros sezoną gavęs 101,5 mln. eurų pajamų ir aptarnavęs 130 tūkst. turistų.

REKLAMA
0

„Šis sezonas parodė, kad Lietuvos keliautojai vertina kokybę, patikimumą ir profesionalų aptarnavimą. Mūsų tikslas – ne tik išlaikyti lyderystę, bet ir nuolat augti, siūlant aukščiausio lygio paslaugas“, – sekmadienį išplatintame pranešime sakė „Tezturistai Tour“ direktorius Aleksandras Sukovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot bendrovės, nuo balandžio iki spalio mėnesio trunkantį vasaros sezoną didžiausio susidomėjimo sulaukė Turkija – Antalijos, Alanijos ir Bodrumo kurortuose ilsėjosi daugiau nei 74 tūkst. keliautojų.

REKLAMA
REKLAMA

Graikija taip pat išlaikė stiprias pozicijas: į Kretą, Rodą, Peloponesą kelionių organizatorius išskraidino 30,7 tūkst. turistų.

Pasak įmonės vadovo, vidutinė vasaros sezono kelionės kaina šiemet siekė apie 1 tūkst. eurų asmeniui, tai yra 10 proc. daugiau nei pernai.

Kitąmet kelionių organizatorius planuoja 10 proc. keliautojų srauto augimą. 

100 proc. „Tez Tour“ akcijų valdo Ispanijos bendrovė „Germesinvest“.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų