„Tez Tour“ pajamos šių metų aviacijos vasaros sezoną siekė 101,5 mln. eurų

Kaip trečiadienį pranešė įmonė, balandžio–spalio mėnesiais didžiausio keliautojų srauto sulaukta Turkijos kurortuose – Antalijoje, Alanijoje ir Bodrume ilsėjosi daugiau nei 74 tūkst. asmenų. Tuo metu į Graikiją vasaros sezonu kelionių organizatorius išskraidino 30,7 tūkst. turistų.
Taip pat fiksuota, kad vidutinė šių metų vasaros sezono kelionės kaina, palyginti su pernai, padidėjo 10 proc. ir siekė apie 1 tūkst. eurų asmeniui.
Kitais metais „Tez Tour“ planuoja 10 proc. keliautojų srauto augimą. Prognozuojama, kad 33 proc. turėtų didėti vykstančiųjų skaičius į Graikiją, 25 proc. – į Bulgarijos kurortus Varną ir Burgą, o 40 proc. – į Turkijos miestą Bodrumą.
Be to, 2026 m. aviacijos vasaros sezoną numatomas apie 6 proc. bendras kelionių kainų augimas.
100 proc. „Tez Tour“ akcijų valdo Ispanijos bendrovė „Germesinvest“. Įmonė priklauso tarptautinei grupei, veikiančiai Europos Sąjungos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje.