  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Tez Tour“ pajamos šių metų aviacijos vasaros sezoną siekė 101,5 mln. eurų

2025-11-12 17:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 17:15

Kelionių organizatorius „Tez Tour“ baigė šių metų aviacijos vasaros sezoną, kurio metu įmonės pajamos Lietuvoje augo ir pasiekė 101,5 mln. eurų, taip pat jos paslaugomis pasinaudojo 130 tūkst. turistų.

Turkija (nuotr. SCANPIX)

Kelionių organizatorius „Tez Tour" baigė šių metų aviacijos vasaros sezoną, kurio metu įmonės pajamos Lietuvoje augo ir pasiekė 101,5 mln. eurų, taip pat jos paslaugomis pasinaudojo 130 tūkst. turistų.

Kaip trečiadienį pranešė įmonė, balandžio–spalio mėnesiais didžiausio keliautojų srauto sulaukta Turkijos kurortuose – Antalijoje, Alanijoje ir Bodrume ilsėjosi daugiau nei 74 tūkst. asmenų. Tuo metu į Graikiją vasaros sezonu kelionių organizatorius išskraidino 30,7 tūkst. turistų.

Taip pat fiksuota, kad vidutinė šių metų vasaros sezono kelionės kaina, palyginti su pernai, padidėjo 10 proc. ir siekė apie 1 tūkst. eurų asmeniui.

Kitais metais „Tez Tour“ planuoja 10 proc. keliautojų srauto augimą. Prognozuojama, kad 33 proc. turėtų didėti vykstančiųjų skaičius į Graikiją, 25 proc. – į Bulgarijos kurortus Varną ir Burgą, o 40 proc. – į Turkijos miestą Bodrumą.

Be to, 2026 m. aviacijos vasaros sezoną numatomas apie 6 proc. bendras kelionių kainų augimas.

100 proc. „Tez Tour“ akcijų valdo Ispanijos bendrovė „Germesinvest“. Įmonė priklauso tarptautinei grupei, veikiančiai Europos Sąjungos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje.

indeliai.lt

