Ateityje ši gamykla per metus galės pagaminti 1 mln. autonominių automobilių „Cybercab“.
„Tai padės pamatus technologiškai pažangiausiai „Tesla“ gamyklai pasaulyje čia, Griunhaidėje“, esančioje šalia Berlyno, pranešime, kuriame skelbiama apie investicijas, nurodė bendrovė, kurią valdo Elon Musk.
„Tesla“ gamykla Griunhaidėje buvo atidaryta prieš kelerius metus, o 2024-aisiais gavo žalią šviesą plėtrai, nepaisant vietos gyventojų ir aktyvistų, susirūpinusių dėl jos poveikio aplinkai, pasipriešinimo.
Numatyta gaminti „Cybercab“ automobilius
Investavus lėšas bus pastatytas papildomas gamybos pastatas, kuriame galiausiai bus galima pagaminti iki 1 mln. „Cybercab“ automobilių per metus, nurodė „Tesla“. Ši dvivietė transporto priemonė be vairo ir pedalų buvo pristatyta 2024 metų spalį ir jau naudojama kai kuriuose JAV teikti „Tesla“ „Robotaxi“ paslaugas.
Gamyklos plėtra sukurs naujų darbo vietų įvairiose srityse, teigė „Tesla“.
Brandenburgo žemės, kurioje įsikūrusi gamykla, vadovas Dietmar Woidke teigė, kad ši žinia yra „stiprus signalas Vokietijai kaip pramonės regionui“ ir „didžiulės ekonominės reikšmės sprendimas“.