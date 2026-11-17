Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) lapkričio 11 dieną tenkino „Maximos LT“ skundą ir panaikino pirmos instancijos teismo 2024-ųjų gruodžio sprendimą bei grąžino jam ginčą nagrinėti iš naujo, BNS pranešė teismo atstovas Paulius Žeimys.
Anto jo, byla nagrinėta neviešai, todėl daugiau informacijos teigė negalintis pateikti, tačiau patvirtino, kad „Maxima LT“ skunde prašė panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą jam nagrinėti iš naujo.
„LVAT teisėjų kolegija nusprendė pareiškėjos „Maxima LT“ apeliacinį skundą tenkinti – Regionų apygardos administracinio teismo 2024 metų gruodžio 2 dienos sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo“, – komentare BNS teigė P. Žeimys.
Kaip rašė BNS, pirmos instancijos teismas nutarė, kad Konkurencijos taryba pagrįstai pradėjo, o vėliau nutraukė tyrimą dėl galimai nesąžiningo „Maximos LT“ elgesio su tiekėjais.
Tuomet teismas atmetė bendrovės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti 2023 metų balandžio tarybos sprendimą nutraukti tyrimą apsaugant apie įmonės elgesį informavusį tiekėją.
Tyrimą dėl galimo įstatymo pažeidimo taryba pradėjo 2022 metų spalį gavusi informacijos iš neįvardijamo tiekėjo – anot jos, jam galėjo būti sudarytos tokios pat sąlygos, kaip ir didelę rinkos galią turinčioms įmonėms, o tokie veiksmai įstatymo draudžiami.
Taryba „Maximos“ patalpose atliko kratą, surinko informacijos ir dokumentų. Tačiau pasiekus stadiją, kai reikėtų atskleisti tiekėjo tapatybę, taryba tyrimą nutraukė norėdama jį apsaugoti.
„Maxima LT“ siekė įrodyti, kad jos patikrinimą taryba pradėjo neturėdama tam pagrindo, įmonės veiksmai buvo teisėti. Anot bendrovės, ji nesutiko su tiekėjo pasiūlytomis, tuometinės rinkos sąlygomis nepagrįstomis kainomis.
Tačiau teismas konstatavo, jog „Maxima LT“ nepagrindė, kaip nutrauktas tyrimas pažeidžia jos teises ir kokiu būdu jį panaikinus jos bus apgintos.