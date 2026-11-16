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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas: socialinių paslaugų gavimo negali lemti tik gyvenamosios vietos deklaravimo trukmė

2026-11-16 16:55 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 16:55
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Galimybę gauti socialines paslaugas negali lemti vien gyvenamosios vietos deklaravimo trukmė, konstatavo Regionų administracinis teismas.

Teismas, teisė
GALERIJA (5)

Galimybę gauti socialines paslaugas negali lemti vien gyvenamosios vietos deklaravimo trukmė, konstatavo Regionų administracinis teismas.

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Jis pripažino, kad Šiaulių miesto savivaldybėje nustatytas reikalavimas būti deklaravus gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip 12 mėnesių, norint savivaldybės biudžeto lėšomis gauti tam tikras socialines paslaugas, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Kreipėsi Vyriausybės atstovas

Į teismą kreipėsi Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse, prašydamas ištirti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2025 metų kovo 6 dienos sprendimu patvirtinto Asmenų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus tvarkos aprašo teisėtumą.

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Minėtame apraše numatyta, kad apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos bendrojo profilio globos namuose ir apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugas savivaldybės lėšomis gali gauti kitus nustatytus reikalavimus atitinkantis asmuo, jeigu gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje yra deklaravęs ne mažiau kaip 12 mėnesių.

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Šiaulių miesto savivaldybės taryba teigė, kad tokiu reikalavimu siekiama užtikrinti paslaugų prieinamumą nuolatiniams miesto gyventojams, planuoti ribotą vietų skaičių ir racionaliai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas.

Taryba taip pat pabrėžė, kad aprašas reglamentuoja priėmimą į konkrečią savivaldybės įstaigą, o ne pačią asmens teisę į socialines paslaugas.

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Konstatavo, kad gyvenamosios vietos deklaravimo trukmė nėra pakankamas pagrindas

Teisėjų kolegija konstatavo, kad vien gyvenamosios vietos deklaravimo trukmė nėra pakankamas pagrindas skirtingai vertinti žmones sprendžiant dėl socialinių paslaugų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

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Teisėjų kolegija pabrėžė, kad nustatytas reguliavimas sudarė galimybę paslaugas savivaldybės lėšomis gauti asmenims, gyvenamąją vietą Šiaulių mieste deklaravusiems ne mažiau kaip 12 mėnesių, tačiau tokios galimybės nesuteikė ją trumpiau deklaravusiems gyventojams, nors jie atitiko kitus socialinėms paslaugoms gauti nustatytus reikalavimus.

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Teismas pažymėjo, kad siekis užkirsti kelią atvejams, kai gyvenamoji vieta keičiama vien dėl galimybės pretenduoti į socialines paslaugas, taip pat praktiniai šių paslaugų organizavimo sunkumai savaime nepateisina tokio ribojimo.

Socialinių paslaugų įstatymas nenustato minimalaus laikotarpio, kurį žmogus turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą savivaldybėje, kad galėtų gauti šias paslaugas.

Teismas pabrėžė, kad skirtingas gyventojų traktavimas vien pagal gyvenamosios vietos deklaravimo trukmę taip pat nepadeda įgyvendinti esminių socialinių paslaugų tikslų – padėti socialinių paslaugų poreikį turintiems žmonėms spręsti socialines problemas, stiprinti jų savarankiškumą ir socialinę įtrauktį.

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