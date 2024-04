Teismas: „Tele2“ privalo peradresuoti „Bitei“ skambučius numeriu 1501

Apeliacinis teismas balandžio 23 dieną panaikino Vilniaus apygardos teismo 2023 metų gruodžio sprendimą ir pripažino bendrovių 2022 metų rugpjūčio sutartį galiojančia bei įpareigojo „Tele2“ ją vykdyti.

„Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino šalių derybas (ikisutartinius santykius) ir jų rezultatą, todėl konstatuodamas, jog sutartis visgi nebuvo sudaryta, suklydo. (...) Sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma“, – nusprendė teismas.

Ginčas kilo dėl 2022 metų rugsėjo 1 dieną pradėtos vykdyti, bet „Tele2“ vadovo nepasirašytos sutarties, pagal kurią „Tele2“ klientų skambučius numeriu 1501 peradresavo „Bitei“. Tų pačių metų rugsėjo 20 dieną „Tele2“ informavo „Bitę“, kad numeris išjungiamas „Tele2“ vadovų nurodymu.

REKLAMA

REKLAMA

„Bitė“ teismui teigė, jog su „Tele2“ darbuotoju dėl paslaugos buvo susitarusi ir negalėjo žinoti, kad jis to negalėjo daryti. Be to, paslaugą „Tele2“ buvo pradėjusi teikti.

REKLAMA

„Praėjus 20 dienų po sutarties vykdymo pradžios atsakovė sprendė ne sutarties sudarymo, o jos tolesnio vykdymo ir nutraukimo klausimus. Savo parašo sutartyje nebuvimą atsakovė („Tele2 – BNS) išnaudojo kaip formalų pretekstą nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų“, – teismui teigė „Bitė“.

Tuo metu „Tele2“ teismui argumentavo, kad „Bitė“ turėjo žinoti, jog dėl sutarties taręsis darbuotojas to daryti negalėjo, nes su juo bendravęs „Bitės“ darbuotojas anksčiau dirbo toje pačioje pozicijoje „Tele2“, be to – tai buvo nurodyta ir sutartyje.

REKLAMA

REKLAMA

„Šalių atstovų susirašinėjimo turinys, iš kurio matyti, kad atsakovės („Bitės“ – BNS) atstovas nurodė perduosiantis sutartį pasirašymui, taip pat patvirtina tokios jo teisės neturėjimą“, – teismui teigė „Tele2“.

„Akivaizdu, kad šalys susitarė dėl visų esminių sutarties sąlygų – teikiamų paslaugų pobūdžio bei už tai mokėtino užmokesčio ir jo mokėjimo tvarkos“, – nusprendė teismas.

1501 naudoja jau daugiau nei 20 metų

„Bitės“ atstovas Jaunius Špakauskas BNS teigė, kad „Bitė“ telefono numerį 1501 naudoja jau daugiau nei 20 metų, o „Tele2“ veiksmai – piktybiniai.

„Šiandien (penktadienį – BNS) paaiškėjo dar tokia tragikomiška aplinkybė, tokį dramatišką pralaimėjimą, sakysime, patyrusi „Tele2“ šiandien mus (...) maloniai, kabutėse, informavo, kad šito skambučio minutė („Tele2“ klientams – BNS) kainuos 30 centų. Akivaizdu, kad tai nėra netyčinis veiksmas ir jie tiesiog, pasinaudoję kažkokiomis sutarties spragomis, per kainą konkurentui bando įgelti“, – aiškino J. Špakauskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Sunku paaiškinti tokį „Tele2“ absoliučiai piktybinį veikimą“, – pridūrė jis.

Anot teismo nutarties, bendrovės pirminiame susitarime buvo sutarusios dėl 12 centų už minutę tarifo.

„Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė BNS teigė, kad galimybės „Bitei“ naudotis numeriu bendrovė nepanaikino – juo „Bitė“ ir toliau galėjo aptarnauti savo klientus telefonu. Naudoti trumpąjį numerį prisiskambinti kito tinklo operatoriui, anot jos, yra gana įprasta praktika, tačiau tam naudojama kita serija, kuri prasideda skaičiais 18.

„Tie visi numeriai, kurie prasideda su 15 ir kitais skaičiais, tai yra sava nuožiūra, gali skirti arba neskirti. O tarpusavyje mes irgi turime, kad iš kito tinklo galėtų paskambinti, ten dažniau yra naudojamas 18. Nebuvo galimybės iki tol prisiskambinti tuo numeriu, nes jis buvo tik tarp savų klientų naudojamas ir jie labai norėjo, kad tokiu pačiu numeriu galėtų ir iš „Tele2“ skambinti“, – BNS sakė A. Buitkutė.

Anot „Tele2“, Ryšių reguliavimo tarnyba yra išaiškinusi, kad trumpųjų numerių seriją su pirmais skaičiais 12, 13, 14, 15, 16 operatoriai gali naudoti savo nuožiūra, o 15 įprastai prasideda savo klientams aptarnauti skirti numeriai.