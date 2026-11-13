Nors atakos prieš tanklaivius, bandančius kirsti Hormūzo sąsiaurį, tęsėsi, krovinių gabenimas iš Persijos įlankos pasiekė 18,4 mln. barelių per dieną, nors tai vis dar 26 proc. mažiau nei prieš karą, savo mėnesinėje ataskaitoje nurodė Paryžiuje įsikūrusi agentūra.
„Naftos rinkoje matomi preliminarūs pusiausvyros atsistatymo ženklai, nes pasaulinė naftos pasiūla pirmą kartą nuo karo Irane pradžios viršijo paklausą“, – teigė TEA.
Naftos pasiūla auga, dyzelino tiekimas lieka ribotas
Pastarosiomis savaitėmis energijos išteklių kainos smarkiai krito, Teheranui leidus daugiau leidimus gavusių laivų kirsti Hormūzo sąsiaurį. Šį sąsiaurį Iranas buvo faktiškai uždaręs pirmaisiais karo, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, mėnesiais. Anot TEA, tai padėjo bendrai naftos pasiūlai rugsėjį išaugti trimis milijonais barelių per dieną, o spalį – dar 2,3 mln. barelių.
Vis dėlto numatoma, kad bendra pasaulinė paklausa šiais metais sumenks 2,7 mln. barelių per dieną, nes naftos kainos išlieka gerokai aukštesnės nei prieš karą ir „spartina pasaulinio automobilių parko elektrifikaciją bei degalų vartojimo efektyvumą“.
Dyzelino kainos spalį siekė 180 JAV dolerių už barelį – maždaug 77 proc. daugiau nei prieš karą, Iranui smogus kaimyninių Persijos įlankos šalių, kaltinamų pagalba JAV, naftos perdirbimo gamykloms. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms bei kitiems energetikos objektams taip pat trikdo dyzelino tiekimą pasaulinei rinkai.
„Labai ribota produktų, ypač dyzelino, pasiūla tebėra didžiausias platesnės rinkos ir vartotojų rūpestis“, – teigė TEA.