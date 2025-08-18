Tarptautinės prekybos prekėmis perteklius birželį – 7 mlrd. eurų

Euro zonos prekių eksporto apimtys su likusiu pasauliu birželį siekė 237,2 mlrd. eurų – per metus išaugo 0,4 proc. (2024 m. birželį – 236,3 mlrd.)
Iš likusio pasaulio šalių į euro zoną importuota prekių už 230,2 mlrd. eurų – 6,8 proc. daugiau nei prieš metus (215,6 mlrd.)
Per mėnesį, lyginant su šių metų geguže, prekybos perteklius sumažėjo nuo 16,5 iki 7 mlrd. eurų, tam įtakos daugiausiai turėjo chemijos ir jos produktų prekybos pertekliaus kritimas.
