TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Tarptautinės prekybos prekėmis perteklius birželį – 7 mlrd. eurų

2025-08-18 14:09 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 14:09

Pirmieji euro zonos įverčiai rodo, kad šį birželį prekyboje su likusiu pasauliu susidarė 7 mlrd. eurų perteklius, per metus sumažėjęs – pernai birželį siekė 20,7 mlrd. eurų, skelbia Eurostatas.

Pinigai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

0

Euro zonos prekių eksporto apimtys su likusiu pasauliu birželį siekė 237,2 mlrd. eurų – per metus išaugo 0,4 proc. (2024 m. birželį – 236,3 mlrd.)

Iš likusio pasaulio šalių į euro zoną importuota prekių už 230,2 mlrd. eurų – 6,8 proc. daugiau nei prieš metus (215,6 mlrd.)

Per mėnesį, lyginant su šių metų geguže, prekybos perteklius sumažėjo nuo 16,5 iki 7 mlrd. eurų, tam įtakos daugiausiai turėjo chemijos ir jos produktų prekybos pertekliaus kritimas. 

