Tarnyba apie pastabas „kosminių kruopyčių“ gamintojams: jos ne dėl pasakų, pažeidimai – kur kas grubesni

Visgi, VMVT teigimu, tokiais atvejais įmonės dažnai ima ieškoti „užtarimo“ viešojoje erdvėje, taip galimai bandydamos nukreipti dėmesį nuo realių pažeidimų, todėl tarnyba išsamią savo poziciją išsako spaudos konferencijoje.

Pažeidimų – daugiau nei matoma

VMVT praneša, kad dar 2020 metais atliktų patikrų metu tarnyba buvo nustačiusi, kad įmonės maisto produktų aprašymuose vartojami draudžiami teiginiai – šiuos teiginius draudžiama pateikti ženklinant, reklamuojant ir pateikiant maisto produktus.

Draudžiamais teiginiais buvo užsimenama apie žmogaus ligų ir profilaktines savybes, pavyzdžiui: „itin tolygus ir užtikrintas įsisavinimas, naudojant ožkų pieną ir jo produktus“, „viena iš profilaktikos priemonių nuo kūdikių ar mažų vaikų viduriukų užkietėjimo“.

„Be to, įmonės maisto produktų aprašymuose vartojami griežtai ribojami teiginiai apie maistingumą ir sveikumą, kuriuos leidžiama naudoti tik laikantis teisės aktuose nustatytų specialiųjų sąlygų.

Pavyzdžiui, apie maisto produktų sveikumą: „šios sultys – puikus energijos šaltinis, jose gausu geležies, kuri skatina hemoglobino gamybą organizme, kalio, vitamino B6“, taip pat – apie maistingumą, pvz., „turtinga vitaminų, antioksidantų ir mineralinių medžiagų, skatinanti virškinimą“, – rašoma tarnybos pranešime.

VMVT teigimu, iš viso patikrinimo metu nustatyta pažeidimų 60 skirtingų produktų pavadinimuose ar jų pristatyme naudojamuose teiginiuose ir reklamoje.

Prašo nenukreipti dėmesio

VMVT direktoriaus Dariaus Remeikos teigimu, įmonėje užfiksuoti reikšmingi maisto ženklinimo pažeidimai. Su jais esą sutinka ir „kosmines kruopytes“ gaminanti įmonė.

„Taip pat ir maisto reklamos forma, kuri nėra susijusi nei su kosminiais personažais, nei pasakų kūrimu. Įmonei kol kas nėra paskirta jokių baudų ar veiklos ribojimų.

Neseniai gavome įmonės raštą, kuriame įmonė sutinka su nemaža dalimi VMVT nurodytų pažeidimų – pvz., pakoreguoti informaciją dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų nurodymo, pašalinti teiginius apie sulos antimikrobines ir valomąsias savybes“, – teigia D. Remeika.

VMVT Maisto skyriaus laikinoji vedėja Ona Keblienė primena, kad įmonei teikiamos pastabos – ne vien dėl „pasakų kūrimo“ ir prašo tuo nedengti kitų pažeidimų, kurie, atstovės teigimu, kur kas grubesni.

„Tai yra labai grubus vartotojų teisių ir informacijos apie produktą pažeidimas – jei yra vitaminas C, reikia ir nurodyti, kiek to vitamino C.

Jei sakome, kad tas produktas tinkamas imunitetui palaikyti, turime nurodyti, kokia medžiaga to produkto sudėtyje padeda palaikyti imunitetą“, – sako O. Keblienė.

Atstovės teigimu, informacija apie sveikatą yra labai griežtai prižiūrima, todėl tokia informacija disponuoti negalima.

„Vartotojams reikia būti atidiems ir tiems patiems gamintojams būti atidiems, norint pateikti vienokią ar kitokią informaciją“, – papildo laikinoji vedėja.

VMVT direktorius prideda, kad šiuo atveju, nors įmonei pastabos siunčiamos jau bene metus, į situaciją tarnyba žiūri geranoriškai.

„Įmonės direktoriaus vietoje ateičiau į tarnybą, specialistai tikrai nusiteikę paaiškinti, informuoti, pakonsultuoti. O dėl laiko – suteiksime įmonei tikrai pakankamai laiko – metus ir daugiau – pažeidimams pašalinti, bet tikiuosi, kad įmonė supras, kad tai negali trukti amžinybę“, – prideda D. Remeika.

Tiesa, D. Remeika iškelia ir abejonę, ar tikrai reklamos priežiūra yra maisto ir veterinarijos tarnybos pareiga.

„Reklamos kontrolę mes prašysime galbūt sustabdyti, perduoti kitai institucijai, nes tai reikalauja tikrai specifinių žinių, tad mes turime to pasimokyti ir dėl viešųjų ryšių ir dėl informacijos žmonėms“, – sako D. Remeika.

Reklamos forma

Rengusiai reportažą TV3 naujienų tarnybai įmonės „Straikas“ marketingo vadovė Jurgita Petrulionė sakė, kad įmonei išreikštos pastabos – kiek sunkiai suprantamos.

„Mes klaidiname, nes tai nėra produktai iš kosmoso. Kiekvienam paprastam žmogui suprantama, kad nėra produktų iš kosmoso, mes tik kuriame pasaką pristatatydami mūsų produktus“, – sako marketingo vadovė Jurgita Petrulionė.

„Rašome, kad serbentas skleidžia C energiją. Vėl negerai, nes nenurodome, kiek tos C energijos skleidžiame“, – aiškina J. Petrulionė.

Neaiškios tarnybai buvo ir burokėlio planetos. Maisto ir veterinarijos tarnyba pastabose rašo, kad pirkėjai iš tokio aprašymo nesužino, kokią naudą gaus trapučių suvalgę vaikai ir neaišku, kiek produkte yra tos geležies ar kitų mineralų bei vitaminų.

Neleistinu teiginiu inspektoriai apibūdina ir pasakos frazę, bylojančią, kad „vitamino C ir visokio gėrio karalystės karalius atseikėja negailėdamas“.

Dėl šių pasakų įmonė su inspekcija susirašinėja jau pusmetį. Kūdikių maisto gamintojai nusileisti ir ištrinti pasakų iš internetinio puslapio neketina, todėl jiems gresia bauda, kurios dydis priklauso nuo įmonių apyvartos, bet tikslesnio baudos dydžio ir jos sumokėjimo termino VMVT kol kas nepateikia.