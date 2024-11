Tapino reakcija į skandalingą „Teltonikos“ situaciją: „6000 darbo vietų su gerais atlyginimais – subinėn“

Pasak jo, šis įvykis yra vienas skandalingiausių, kas buvo nutikę Lietuvoje.

„6000 darbo vietų su gerais atlyginimais – subinėn. 500 milijonų mokesčių per metus – subinėn.

Matyt, ramiajam Arvydui Paukščiui jau trūko kantrybė ir išmušė saugiklius, kad jis nusprendė parašyti apie tai viešai. Čia ne tik skandalas, bet ir labai rimto aiškinimosi aukščiausiu lygiu reikalaujanti situacija – kas kišo pagalius į ratus, kas nesivertė kūliais, kad Lietuva taptų puslaidininkių gamintoja ir žaidėja tarptautinėje šito ateities produkto rinkoje“, – svarstė jis.

Pasak A. Tapino, kyla du svarbūs klausimai: kas kaltas dėl tokios sitaucijos ir kaip išspręsti šią problemą.

„Ir čia šansas naujajai valdžiai – Saulius Skvernelis, Lukas Savickas, Gintautas Paluckas – nelaukit, griebkit telefonus, skambinkit Teltonikos vadui Arvydui Paukščiui, kvieskit susitikti, aiškinkitės ir pažadėkit visokeriopą pagalbą, kad tokio masto lietuviško verslo investicijos neišeitų iš Lietuvos“, – teigė jis.

L. Savickas: kita Vyriausybė darys viską, kad išgelbėtų „Teltonikos“ gamyklos statybas

„Teltonikos“ vadovui Arvydui Paukščiui pranešus, kad Lietuvoje nebebus statoma Taivano puslaidininkių lustų gamyklos, potencialus ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas mano, kad nauja Vyriausybė bandys išgelbėti šį projektą.

„Ką prašė investicinio projekto vadovas, tai atrodo elementarūs klausimai ir tiek laiko tęsti biurokratines klajones atrodo nepateisinama. Esu tikras, kad asmenys, kurie bus paskirti ekonomikos ir inovacijų ar energetikos ministrais, matys tai kaip prioritetinį klausimą ir stengsis visais būdais projektą gelbėti“, – Eltai teigė L. Savickas.

„Svarbu, kad tokios situacijos nepasikartotų ateityje“, – pabrėžė jis.

Jis taip pat įvardijo, kad jau kalbėjo telefonu su A. Paukščiu ir numato tolimesnius susitikimus ateityje.

ELTA primena, kad „Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas Arvydas Paukštys penktadienį pranešė, jog šalyje trūkstant elektros pajėgumų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) stabdant žemės paskirties keitimą į skirtą pramonei, aukštųjų technologijų įmonė „Teltonika“ stabdo Taivano puslaidininkių lustų gamyklos statybas Vilniuje.

„Stabdomos Teltonika THTH aukštųjų technologijų parko 10 gamyklų investicijos 55 ha teritorijoje, kurias buvo numatyta įgyvendinti iki 2028 m.“, – teigė jis.

Pasak A.Paukščio, sustabdžius statybas, nebus sukurta 6 tūkst. darbo vietų su vidutiniais 10 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimais, kasmet nebus sukurti keli milijardai eurų Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) ir nebus sukurta nauja Puslaidininkių Lustų pramonė Lietuvoje – teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms.

Verslininko teigimu, pagrindinė to priežastis – Lietuvoje trūksta 63 megavatų (MW) galios elektros pajėgumų, kuriuos įrengti iki 2027 m. „nebeliko vilties“, nepaisant to, kad EIM įmonei žadėjo „žalią“ koridorių investicijoms. Taip pat, anot A. Paukščio, per ilgai trunka žemės sklypų statyboms paskirties keitimas į pramoninę.

Verslininko teigimu, Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) prašyta įrengti elektrinę, kuri elektrą gamintų iš gamtinių dujų, tačiau to neleidžia aplinkosauginiai reikalavimai.

Tuo metu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ tvirtina, jog kliūčių tiekti elektros energiją bendrovės „Teltonika“ aukštųjų technologijų parkui Vilniuje, nėra.