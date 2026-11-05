Taminskas kritikuoja pasenusią LTG stotelių viziją: ji – kelių dešimtmečių senumo

Juras Taminskas sako, kad bendrovė įsivaizduoja stoteles, kokios buvo prieš kelis dešimtmečius.
„Tie skaičiai, kuriuos pateikia geležinkeliai – 800 tūkst. eurų (stotelės Salininkuose įrengimo – BNS), yra labai maži, nes kai jie man atnešė skaičius kitų stotelių, tai ten yra po šešis nulius prirašyta. Todėl tikrai daug dabar yra dirbama su „LTG Infra“ (LTG infrastruktūros įmonė – BNS), nes požiūris, kaip turi atrodyti peronas ir stotelė, tai vadovaujamasi kelių dešimtmečių senumo mentalitetu, todėl skaičiai atsiranda su daug nulių“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė ministras.
Taip jis atsakė į Audito komiteto pirmininko Artūro Zuoko klausimą, kaip reikėtų dalintis apie 800 tūkst. eurų išlaidas, norint įrengti stotelę Salininkuose ir taip sujungti gyvenvietę su Vilniaus geležinkelio stotimi.
„Man teko bendrauti su „Lietuvos geležinkeliais“, kurie pasakė, kad tokia stotelė kainuotų apie 800 tūkst. eurų, kad sujungtų Salininkų gyvenvietę su Vilniaus miesto centrine geležinkelio stotimi ir Naująja Vilnia. 800 tūkst. biudžetas. Kokią dalį planuotų galbūt pati įmonė investuoti, nors ji tų interesų neturėjo, ar Vyriausybės, valstybės biudžetas, ar Vilniaus miesto savivaldybė?“ – klausė A. Zuokas.
J. Taminsko teigimu, dabar ieškoma sprendimų, kaip atpiginant stotelių įrengimą išlaikant kokybės ir saugumo reikalavimus: „Gruodžio pradžioje bus papildomi susitikimai su galimais sprendiniais, kaip būtų galima realiai mažinti kainą išlaikant saugumą ir kad nenukentėtų kokybė. Manau, artimiausiu mėnesiu jau turėsime realius sprendinius.“
„Poreikis prie didmiesčių esančių rajonų, tai Vilniaus rajono, Kauno rajono ir Klaipėdos rajono savivaldybių gyventojams pasiekti miestus, darbo vietas, taigi taip pat veža ir vaikus į mokyklas, yra labai didelis“, – aiškino susisiekimo ministras.
J. Taminskas trečiadienį sakė, kad siekiama traukinius integruoti į Lietuvos miestų viešąjį transportą ir jau kitais metais atidaryti naujas stoteles Vilniaus, Kauno, Klaipėdos rajonuose. Anot jo, per 36 metus nemažai stotelių buvo uždaryta, todėl dalį jų reikia vėl atidaryti.
Pasak ministro, „LTG Infra“ skaičiuoja, kad tokių stotelių įrengimas gali kainuoti milijonus eurų, todėl įmonė įpareigota peržiūrėti teisinį reguliavimą.
Keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė trečiadienį teigė, kad naujų stotelių įrengimas yra brangus projektas – jose reikia įrengti peronus, pėsčiųjų perėjas, įskaitant požemines, kitas prieigas.