Taip gali tik rusai: gauna iš Kinijos automobilius, juos perrenka ir sako, kad tai nauji rusiški „Moskvič“

Socialinių tinklų erdvėje plinta vaizdo įrašas, kuriame vienas iš vedėjų pristato naująjį „Moskvič“ automobilį.

Ir nors šios transporto priemonės pavadinimas yra rusiškas, akivaizdu, kad tai nėra jokia gamybos naujovė, mat tokios transporto priemonės jau kurį laiką yra gaminamos Kinijoje.

Tiesa, prieš eksportuojant Kinijoje surinktą automobilį, kai kurios detalės yra nuimamos, o vėliau siunčiamos į Rusiją.

Kremlius gavus transporto priemonę ir reikiamas detales, jos perrenkamos vienoje iš Rusijoje esančių gamyklų, o vėliau transporto priemonei priskiriamas ne tik „Moskvič“ pavadinimas, bet ir rusiškas identifikavimo numeris (VIN).

Kai kurie internautai pastebi, kad Kinijoje surinkto „Moskvič“ vertė Kinijoje siekia 780 tūkstančių rublių (daugiau kaip 12 tūkst. eurų). Tačiau automobilį atvežus į Rusiją, transporto priemonė staiga pabrangsta ir gali kainuoti net 2 mln. rublių (daugiau kaip 31 tūkst. eurų).

Žada, kad galės būti varomi elektra

Kaip anksčiau rašė portalas „Automotive News Europe“, po dviejų dešimtmečių trukusios pertraukos, Rusija trečiadienį pradėjo „Moskvič“ markės automobilių gamybą. Teigiama, kad automobiliai bus gaminami netoli Maskvos esančioje gamykloje, kuria, prieš sustabdant gamybą Rusijoje, naudojosi prancūzų gamintojas „Renault“.

Teigiama, kad dabar naujieji „Moskvič 3“ tapo išvaizdžiais, benzinu varomais krosoveriais, turinčiais lengvojo lydinio ratlankius, LED žibintus ir didelį jutiklinį ekraną transporto priemonės salono centre.

Visgi pastebima, kad naujieji „Moskvič“ automobiliai atrodo kaip kinų gamybos krosoveriai Sehol X4, kurie dar vadinami JAC JS4.

Panašu, kad yla iš tiesų pamažu lenda iš maišo, mat „Reuters“ naujienų agentūrai šaltiniai atskleidė, kad rusiškų „Moskvič“ markės automobilių gamintojai panaudojo ne tik kinišką dizainą, bet ir inžinerinius sprendimus, kėbulą, taip pat ir detales, kurios buvo atgabentos iš Kinijos, be to, pastebėta ir lipdukų su kinų gamintojo žymomis.

Visgi „Moskvič“ gamyklos projektų vadovas Maksimas Kliuškinas nepatvirtino, kad bendrovė užmezgė ryšius su Kinijos automobilių gamintoju.

„[Rusijos sunkvežimių gamintojas] yra kaip išorinis partneris, taip pat bendradarbiaujame su partneriu iš kitos valstybės. Mes jo neįvardysime“, – teigė jis.

Pristatydamas naująjį „Moskvič“ automobilį, M. Kliuškinas tikino, kad transporto priemonė turės stabdžių antiblokavimo sistemą (ABS). Būtent ABS sistemą Rusijos automobilių gamintojas „AvtoVAZ“ buvo priverstas pašalinti iš „Lada“ gaminamų modelių dėl Vakarų valstybių, kurios, reaguodamas į Rusijos pradėtą karinę invaziją Ukrainoje, Kremliui įvedė sankcijas.

Kremliaus automobilių gamintojai yra užsibrėžę, kad per šiuos metus bus pagaminta 600 naujų „Moskvič“ markės automobilių, o pirmieji jų išriedės į prekybą jau gruodį.

Taip pat teigiama, kad kitąmet „Moskvič“ automobilių žadama pagaminti 100 tūkst., dalis jų galės būti varomi elektra. Tiesa, šis skaičius gerokai skiriasi nuo vidutinių gamybos apimčių – viena gamykla vidutiniškai per metus sugeba į rinkos platybes išleisti 200–300 tūkst. transporto priemonių. Štai „Tesla“ Šanchajuje esančioje gamykloje per savaitę sugeba pagaminti 22 tūkst. elektromobilių.

Rusijos naujų automobilių rinka šiemet susitraukė beveik dviem trečdaliais

Per 10 šių metų mėnesių Rusijoje įsigyta 502,5 tūkst. naujų lengvųjų asmeninio naudojimo ir komercinės paskirties automobilių – 60,8 proc. mažiau per tą patį praėjusių metų laikotarpį, pranešė Europos verslo asociacija (AEB) Maskvoje.

Vien tik praėjusį mėnesį jų šalyje nupirkta 45,2 tūkst. – 3,2 proc. mažiau nei ankstesnį mėnesį ir 62,8 proc. mažiau nei tą patį ankstesnių metų mėnesį. Rusijos naujų automobilių rinka pradėjo sparčiai trauktis kovo mėnesį, kai Vakarų sostinės užgriuvo Maskvą precedento neturinčiomis sankcijomis netrukus po to, kai Kremlius pasiuntė karius į provakarietišką Ukrainą.

Vakarų gamintojai, per pastaruosius du dešimtmečius ryžęsi šioje valstybėje surinkinėti savo automobilius, joje įkurtas gamyklas šiemet uždarė, pardavė vietos bendrovėms ar perdavė valdžios institucijomis be tiekimo gamybai išsaugojimo galimybių. Be to, dauguma gamintojų nutraukė savo automobilių ar jų dalių eksportą į Rusiją.

Savo ruožtu Rusijos valdžios institucijos sušvelnino saugos ir išmetamųjų teršalų standartus šalyje gaminamiems automobiliams, atšaukdamos net ir oro pagalvių reikalavimą. Maža to, ryžtasi projektuoti automobilių modelius su labai ribotu elektroninių komponentų komplektu, atsisakant net ir tokių kaip stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Taigi, reikalavimai automobilių sertifikavimui Rusijoje grąžinti netgi į 1988 metų lygį. 2

2021-aisiais beveik 150 mln. gyventojų turinčioje Rusijoje nupirkta 1,667 mln. naujų lengvųjų automobilių – 4,3 proc. daugiau nei užpernai.