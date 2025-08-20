„Švyturys“ atskleidžia gėrimų rinkos tendencijas: net vanduo turi būti su skoniu

Pasak bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ generalinio direktoriaus Rolando Viršilo, besikeičiančios tendencijos versle nuolat skatina naujoves. Todėl parduotuvių lentynas Lietuvoje kasmet pasiekia nauji ir išskirtiniai produktai, kuriuos pamėgsta vartotojai.
Aludarystės ir gaiviųjų gėrimų draugystė
Vien pernai bendrovė Lietuvos rinkai pasiūlė 45 naujus produktus, visose Baltijos šalyse jų buvo dar daugiau – net 73.
„Aludarystės klausimais esame labai brandi šalis, turinti gilias tradicijas. Mes, žinoma, pirmiausia esame būtent aludarystės kompanija ir siekiame toliau išlaikyti lyderystę šioje srityje. Tačiau, norėdami augti, turime stiprinti pozicijas ir kitose gėrimų kategorijose bei pasiūlyti įdomius, išskirtiniu skoniu ir aukšta kokybe pasižyminčius produktus. Tai puikiai supranta ir „Carlsberg Group“, kurios dalimi mes esame“, – pabrėžia R. Viršilas.
Jo žodžius puikiai iliustruoja dar šių metų pradžioje „Carlsberg Group“ atlikti veiksmai. Ilgą laiką buvusi žinoma kaip aludarystės kompanija, bendrovė vis daugiau dėmesio ėmė skirti ir gaiviųjų gėrimų rinkai. Sausio mėnesį paskelbta, kad „Carlsberg Group“ įsigijo vieną didžiausių ir žinomiausių gaiviųjų gėrimų gamintojų Jungtinėje Karalystėje – „Britvic“. Pastaroji įmonė ne tik kuria ir platina savo prekės ženklus, tačiau yra ir viena pagrindinių itin garsaus prekės ženklo „PepsiCo“ išpilstymo ir platinimo partnerių Europoje.
„Sandoris, kurio metu buvo įsigyta „Britvic“, žymi ambicingo etapo pradžią. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje taip sukuriamas vieningas ir patrauklus alaus bei gaiviųjų gėrimų gamintojas. Vien jau tai, kad „Carlsberg“ tampa didžiausiu „PepsiCo“ išpilstymo ir platinimo partneriu Didžiojoje Britanijoje, yra labai svarbus faktas. Tuo pačiu tai yra signalas ir kitoms rinkoms, kaip svarbu yra sinergija tarp aludarystės ir kitų kategorijų gėrimų“, – sako „Švyturys-Utenos alus“ generalinis direktorius.
Dvigubas „Battery” augimas
Pasak bendrovės rinkodaros vadovo Andriaus Bagdzevičiaus, kitų gretutinių alui, kategorijų gėrimus vartotojai vis labiau vertina ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, per pirmuosius šešis mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, smarkiai išaugo energinių gėrimų „Battery” pardavimai – net 40 proc. Per pastaruosius trejus metus įmonės produkto „Battery” pardavimai energinių gėrimų kategorijoje išaugo dukart.
„Pasiūlėme rinkai naujus skonius bei inovatyvią „Battery Juiced” produktų liniją, kurios išskirtinumas – 25 proc. sulčių šiame produkte. Taip mes apjungėme energinių gėrimų funkcionalumą su natūralių sulčių skoninėmis savybėmis. Rinka tokį derinį labai greitai įvertino. Apskritai prie energinių gėrimų populiarumo didėjimo prisideda aktyvus gyvenimo tempas, didėjanti pasiūla ir nauji skoniai“, – atskleidžia A. Bagdzevičius.
Net vanduo turi būti su skoniu
Pasak „Švyturio-Utenos alaus” rinkodaros vadovo, energinių gėrimų kategorija – ne vienintelė, kurioje fiksuojamas augimas. Lietuvoje pastebimas ir gaiviųjų gėrimų bumas, todėl labai pasiteisino atraktyvaus „Super Manki” limonado pristatymas. Pastūmėti naujovių „Carlsberg” gazuotų gėrimų pardavimai Baltijos šalyse šiemet per pusmetį išaugo 22 proc., kai visa gazuotų gėrimų rinka per pora metų plėtėsi 25 proc.
Pastebima, kad šiais laikais, ypač jaunosios kartos atstovai, ieško sveikesnių gėrimų alternatyvų, kuriose būtų mažiau cukraus. Todėl pastaruoju metu pasaulyje ir Lietuvoje populiarėja tokie produktai kaip vanduo su skoniais.
„Naują koncepciją apibūdina posakis “skanesnis už vandenį, sveikesnis už limonadą”, - sako A.Bagdzevičius. - “Būtent šiai tendencijai buvo sukurta „Vichy Vitamix” produktų linija. Turime net energinį „Vichy Vitamix”, kuris sparčiai populiarėja”.
„Vartotojai nori eksperimentuoti, išbandyti naujus skonius. Atsiranda noras kai kuriuos gėrimus, pavyzdžiui, kokteilius, vartoti ne tik baruose, bet ir kitaip leidžiant laisvalaikį. Mes, reaguodami į žmonių norus, jiems kasmet pristatome naujienų“, – tvirtina A. Bagdzevičius.
Viena iš tokių naujovių šių metų Lietuvos rinkoje – „Seth & Riley’s Garage Hard Lemon“ nealkoholinis kokteilis. Tai „Carlsberg Group“ prekės ženklas, sukurtas Suomijoje.
„Šį kokteilį įkvėpė Kalifornijos saulė. Jis išpilstytas į išskirtinius stiklinius buteliukus. Apie juos mes gauname daug teigiamų atsiliepimų iš vartotojų ir klientų“, – džiaugiasi „Švyturys-Utenos alus“ rinkodaros vadovas. A.Bagdzevičius pabrėžia, kad būtent gaiviųjų gėrimų srityje įmonė ir toliau stiprins pajėgumus, pasiūlydama vis daugiau vietinių naujovių. O dėl didėjančios konkurencijos ir pasiūlos šiose kategorijose labiausiai laimės vartotojai.
Straipsnį parengė: „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“.
