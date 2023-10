Svarbu laukiantiems pinigų: „Sodra“ skelbia, kada pradės mokėti pensijas ir išmokas

Antradienį „Sodra“ kaip tik paskelbė, kada gyventojams bus išmokėtos pensijos ir išmokos lapkričio mėnesį.

Kada mokamos „Sodros“ išmokos

Vaiko išlaikymo išmokos bus mokamos lapkričio 24 d. Jas gauna vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos. Šios išmokos dydis dabar yra 82,8 euro.

Vaiko priežiūros išmokos, kurias gauna mamos ir tėčiai, išėję vaiko priežiūros atostogų, į sąskaitas bus pervedamos lapkričio 15 d.

Šiuo metu vidutinė vaiko priežiūros išmoka 721,7 euro. Ją gauna 26,2 tūkst. moterų ir 9,5 tūkst. vyrų. Priklausomai nuo tėvų pasirinkimo, ši išmoka mokama vienerius arba dvejus metus.

Nėštumo ir gimdymo atostogų metu mamoms priklausančios motinystės išmokos pradedamos mokėti per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo. Šiuo metu vidutinė motinystės išmoka yra 72,5 euro už vieną dieną arba 1522,5 euro už vieną mėnesį, o ją gauna – 1,3 tūkst. mamų.

Už vieną mėnesį tėvystės atostogų vaiko tėčiams tėvystės išmokos sumokamos per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos. Dabar vidutinė tėvystės išmoka yra 1498,5 euro per mėnesį, o ji mokama apie 1,4 tūkst. tėčių.

Sergantiems arba sergančius prižiūrintiems ir dėl to laikinai nedarbingais esantiems gyventojams ligos išmoka sumokama per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo. Vidutinė ligos išmoka yra 43,9 euro per dieną, arba apie 921,9 euro per mėnesį. Šią išmoką gauna apie 62,9 tūkst. darbuotojų.

Nedarbo išmoka bus mokama lapkričio 20 d. Tokią išmoką gauna apie 77,6 tūkst. darbo netekusių asmenų. Vidutinė nedarbo išmoka yra 525 eurai per mėnesį. Vidutinė šios išmokos mokėjimo trukmė yra 4,8 mėn.

Ilgalaikio darbo išmokas gauna 5 metus ar ilgiau pas toje pačioje darbovietėje dirbę ir darbo netekę gyventojai. Ji pradedama mokėti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priklausomai nuo išdirbtų metų ji yra nuo vieno iki trijų buvusių vidutinių atlyginimų, padaugintų iš 77,58 proc.

Šalpos išmokos per kredito įstaigas (bankus ir kredito unijas) bus mokamos lapkričio 13 d., o per išmokas pristatančias organizacijas ir atsiimant Lietuvos pašte – nuo lapkričio 10 d. iki lapkričio 26 d.

Kada mokamos „Sodros“ pensijos

Šiuo senatvės pensijas gauna 617,7 tūkst. asmenų. Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje yra 538,8 euro. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą dabar yra 574,1 euro, o jo neturint – 342,7 euro.

Be kita ko, Lietuvoje yra 231,4 tūkst. našlių, našlaičių ir 121,5 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų. Vidutinė našlių ir našlaičių pensija dabar yra 56,8 euro (tik našlių pensija yra 32 eurai), o netekto darbingumo – 316,6 euro.

„Swedbank“ klientams pensijos į gyventojų sąskaitas bus pervestos nuo lapkričio 10 iki 13 dienos.

Šiaulių, „Luminor“ (buvusio „DnB“) bankų klientai, gyvenantys Vilniaus, Šiaulių, Alytaus regionuose, pensijų turėtų sulaukti – lapkričio 8 d., Kauno, Klaipėdos, Mažeikių regionuose – lapkričio 9 d., o Marijampolės, Šilalės, Utenos ir Panevėžio regionuose – lapkričio 10 d.

SEB Vilniaus teritorinio skyriaus aptarnaujamiems klientams pensijos bus pervedamos lapkričio 9 d.

Kitiems SEB, Medicinos, „Citadele“, „Luminor“ (buvusio „Nordea“) bankų ir kitų kredito, mokėjimo įstaigų klientai pensijas gaus lapkričio 10 d.

Atsiimti pensijas Lietuvos pašte bus galima lapkričio 10–26 d. Šiomis dienomis pensijas į namus pristatinės ne tik pašto, bet ir bendrovių „Bastaras“ ir „Rausidas“.

Tiems, kam pensija pirmą kartą paskirta po 2012 m. vasario 29 d. ir gavėjai, kuriems pensijos 2011 m. gruodį arba 2012 m. rugsėjį mokėtos 27–28 d.: lapkričio 20 d. – Vilniaus, Kauno ir Šiaulių regionų gyventojams, o lapkričio 21 d. – Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Alytaus, Mažeikių, Šilalės, Utenos regionų gyventojams.

Pensijų anuitetai kaupusiems antrojoje pensijų pakopoje bus mokami lapkričio 24 d.