Svarbi žinia paramos gavėjams: dėl audros neįvykdžius įsipareigojimų, sankcijos nebus taikomos

„Po tokios stichijos svarbu atsižvelgti į realias žmonių galimybes įvykdyti tai, kam jie buvo įsipareigoję. Jei įsipareigojimų neįmanoma įvykdyti dėl audros padarinių, tai neturėtų tapti priežastimi taikyti sankcijas. Todėl kiekviena tokia situacija bus vertinama atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes“, – sako žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė.
Palengvinimai – skirtingoms paramos priemonėms
Palengvinimai apima projektus, įgyvendinamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones bei tam tikras Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones ir sektorines intervencines priemones. Jie taip pat taikomi kai kurioms valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms paramos kryptims – nacionalinei paramai kaimo bendruomenių veiklai, tautinio paveldo veiklos finansavimui ir tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimui.
Vertinant įsipareigojimų vykdymą, atsižvelgiama į audros – labai smarkaus vėjo ir lietaus – padarinius, dėl kurių galėjo būti nepasiekti projektų ar verslo planų priežiūros rodikliai, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai, projekto atrankos kriterijai, taip pat galėjo vėluoti dokumentų ar mokėjimo prašymų pateikimas arba būti neįvykdyti kiti įsipareigojimai.
Atsižvelgiama į elektros tiekimo sutrikimus
Sankcijos už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių atitinkamų įsipareigojimų nevykdymą nebus taikomos, jei dėl rugpjūčio 22 d. audros elektros energijos tiekimas žemės ir miškų ūkio veiklos vykdymo objektuose buvo sutrikęs ilgiau kaip 72 valandas.
Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pavesta kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl duomenų apie audros paveiktas teritorijas ir paramos gavėjų veiklos vykdymo objektus, kuriuose buvo sutrikęs elektros energijos tiekimas. Šie duomenys bus naudojami vertinant audros poveikį.
Svarbu – vertinamos konkrečios aplinkybės
Palengvinimai taikomi tik tais atvejais, kai įsipareigojimų ar reikalavimų nevykdymą lėmė rugpjūčio 22 d. stichinės audros padariniai. Šios nuostatos netaikomos tiems įsipareigojimų ir reikalavimų nevykdymo atvejams, kurie atsirado iki šios datos.
Paramos gavėjams, teikiant dokumentus ar ataskaitas, bus vertinamos jų nurodytos su ekstremaliąja situacija susijusios aplinkybės. Nustačius, kad įsipareigojimų ar reikalavimų neįvykdymą lėmė audros padariniai, sankcijos nebus taikomos ir papildomų su tuo susijusių įrodymų iš paramos gavėjų nebus reikalaujama.
Ūkininkams jau nustatyti ir kiti palengvinimai
Tai ne vienintelis sprendimas, kuriuo siekiama sumažinti dėl sudėtingų gamtinių sąlygų ūkininkams tenkančią administracinę naštą. Pareiškėjams, pateikusiems paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir ūkinius gyvūnus, šiemet taip pat pratęsti kai kurių darbų terminai, o dalies reikalavimų iš viso atsisakyta.
Pavyzdžiui, tarpinių pasėlių per žiemą sėjos terminas pratęstas iki spalio 1 d., ūkininkams, nelaikantiems ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų šienavimo terminas pratęstas iki spalio 30 d., o ūkininkams, turintiems ne mažiau kaip 0,1 sutartinio gyvulio hektarui arba pretenduojantiems gauti papildomą pajamų paramą jauniesiems ūkininkams, šienavimo reikalavimai šiemet iš viso netaikomi. Šiemet taip pat netaikomas reikalavimas įterpti į dirvą žaliąjį pūdymą arba kitaip jį sutvarkyti.