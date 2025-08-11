Sutriko „Tele2“ ryšys: operatorius aiškinasi priežastis

Naujienų portalą tv3.lt pasiekė skaitytojų skundai, kuriuose jie išreiškė nusivylimą ne tik dėl sutrikusių paslaugų, bet ir dėl to, kad ryšio operatorius neinformavo klientų apie gedimus.
Klientai piktinosi, kad nėra ryšio, neveikia internetas.
„Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė atsiprašė klientų dėl laikinų sutrikimų ir atskleidė, kad jų priežastys kol kas nėra aiškios
„Priežastis kol kas aiškinamės. Rekomenduojame perkrauti įrenginius“, – komentavo A. Buitkutė.
Pastarąjį kartą „Tele2“ ryšys buvo sutrikęs prieš mėnesį, liepos 10 d.
Pagrindinė tuometinių sutrikimų versija buvo techniniai darbų Estijoje, kuriuos atliko išorinis paslaugų teikėjas savo šviesolaidiniame tinkle.
Esą incidentas nebuvo susijęs su planiniais darbais ir buvo netikėtas.
