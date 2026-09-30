Sustiprinti reidai, jau nubausta virš 100 žmonių: įspėja vykdančius šią veiklą

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Reidų metu pareigūnai tikrino, kaip laikomasi Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų. Buvo tikrinama, ar žvejai turi reikiamus leidimus, laikosi konkrečiuose vandens telkiniuose nustatytų limituotos žvejybos sąlygų, neviršija leidžiamų sugauti žuvų kiekių ir nenaudoja draudžiamų žvejybos įrankių.
Reidai vyko įvairiuose šalies regionuose. Pareigūnai tikrino žvejus ir limituotos žvejybos sąlygų laikymąsi ežeruose, upėse, tvenkiniuose bei kituose vandens telkiniuose Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyrių kontroliuojamose teritorijose.
Iš 12 nustatytų pažeidimų aštuoni buvo susiję su Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nesilaikymu. Tarp nustatytų atvejų – žvejyba neturint reikiamo leidimo. Už šiuos smulkius pažeidimus atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnio 1 dalyje. Septyni tokie pažeidimai nustatyti Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos skyriaus, vienas – Kauno gyvosios gamtos apsaugos skyriaus kontroliuojamoje teritorijoje.
Taip pat nustatyti trys plaukiojimo sąlygų saugomose teritorijose pažeidimai. Už juos atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 267 straipsnio 5 dalyje.
Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai nustatė dar vieną pažeidimą – patikrinto asmens kuprinėje rastos keturios kilpos, skirtos medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti. Asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio 3 dalį, o kilpos konfiskuotos.
Vieno iš reidų metu taip pat rastas ir paimtas bešeimininkis tinklas.
Sustiprinta kontrole buvo siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą, užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir priminti žvejams apie pareigą prieš žvejybą pasitikrinti konkrečiame vandens telkinyje galiojančias sąlygas.
Ką svarbu žinoti apie limituotą žvejybą?
Limituota žvejyba – tai žvejyba, kuriai nustatomos papildomos sąlygos ir ribojimai. Ji gali būti organizuojama saugomų ir globojamų rūšių ar intensyviai veisiamų žuvų žvejybai, vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba ribojama, taip pat žvejybai nestandartiniais įrankiais ir būdais.
Teisė vykdyti limituotą žvejybą įgyjama tik įsigijus žvejo mėgėjo kortelę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai. Leidimas galioja tik jame nurodytam asmeniui ir nurodytoje žvejybos vietoje.
Kiekviename vandens telkinyje gali būti nustatytos skirtingos limituotos žvejybos sąlygos. Todėl prieš vykstant žvejoti svarbu pasitikrinti, kokių rūšių žuvis leidžiama gaudyti, kokius jų kiekius galima pasiimti, kokie žvejybos įrankiai ir būdai leidžiami bei kokį leidimą būtina įsigyti.
Aplinkosaugininkai primena, kad per valstybines šventes suteikiama teisė nemokamai žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose netaikoma vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba. Taip pat draudžiama prekiauti limituotos žvejybos metu sugautomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais.
Už limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimą Administracinių nusižengimų kodekse numatyta bauda nuo 90 iki 170 eurų. Už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus gresia bauda nuo 250 iki 550 eurų.
Daugiau informacijos apie žvejybą, jos laikotarpius ir kitus aplinkosaugos reikalavimus pateikiama Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje „Žvejyba“.
Jei kyla klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai konsultuoja telefonu +370 700 02022 arba el. paštu [email protected].
Apie aplinkosaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuotas daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].