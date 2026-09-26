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Pasiruoškite – netrukus vykdys specialius reidus: eis ir į namus

2026-09-26 15:39 / šaltinis: ELTA / Publikavo:
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Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: ELTA / Publikavo:
2026-09-26 15:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aplinkosaugininkai spalį ir lapkritį tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus. Šiemet iš viso planuojama patikrinti 90 vandens telkinių visoje šalyje, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

Pasiruoškite – netrukus vykdys specialius reidus: eis ir į namus (nuotr. 123rf.com)

Aplinkosaugininkai spalį ir lapkritį tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus. Šiemet iš viso planuojama patikrinti 90 vandens telkinių visoje šalyje, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

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Anot departamento, iki šiol pareigūnai jau patikrino 64 vandens telkinius ir 427 šalia jų esančias sodybas bei gyvenamuosius namus. Reidų metu nelegalių nuotekų išleistuvų nustatyta nebuvo. 

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Aplinkosaugininkai rudenį tęs ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus

Rudenį aplinkosaugininkai tikrins likusius į reidų planą įtrauktus vandens telkinius. Tarp jų – Didžiulio, Dusios, Galadusio, Giluičio, Grūdos, Grūto, Latežerio, Nedzingio, Seirijo, Šlavanto, Verniejaus, Vištyčio, Lūksto, Paršežerio, Kretuonykščio, Ligajų, Lukšto, Nikajo, Sarių, Veprio, Vidinksto, Zaduojo, Žiezdro, Žiezdrelio ir Sartų ežerai, taip pat Pilvės-Vabalkšnės, Skuodo bei Utenos tvenkiniai ir kiti vandens telkiniai.

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Reidų metu tikrinami nuotekų išleistuvai, vertinama, ar jie registruoti atsakingų institucijų duomenų bazėse ir ar prie jų nėra neteisėtai prijungtų nuotekų. Aplinkosaugininkai taip pat tikrina, kaip šalia ežerų ir tvenkinių esančiose sodybose bei gyvenamuosiuose namuose tvarkomos nuotekos, eksploatuojamos individualios nuotekų tvarkymo sistemos ir ar gyventojai turi nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus.

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Anot departamento, tiksliniais reidais siekiama kuo anksčiau nustatyti galimus taršos šaltinius ir užkirsti kelią nuotekų patekimui į aplinką.

Nustačius aplinkos taršą ar žalą aplinkai, tyrimą atlieka AAD. Pažeidėjams gali būti taikoma atsakomybė, jie įpareigojami pašalinti pažeidimus, taip pat apskaičiuojama aplinkai padaryta žala.

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