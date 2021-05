Susirūpino bankuose nuvertėjančiais gyventojų pinigais ar nori iš jų daugiau mokesčių?

Lietuvos gyventojų indėliai bankuose itin išaugo per karantiną, tačiau taip laikomi jie pamažu, bet stabiliai nuvertėja. Ypač, kai fiksuojama didesnė infliacija – prekių ir paslaugų kainų augimas. Dėl to bus siūloma investuoti per investicinę sąskaitą, o dabartines mokesčių taupymui naikinti.