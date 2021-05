Paskutinė diena deklaruoti pajamas: to nepadarius, gresia atsakomybė ir sankcijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, paskutinę dieną deklaruoti pajamas dar turi 67 tūkst. individualią veiklą vykdančių gyventojų.

Be to, dėl užimamų pareigų 44 tūkst. gyventojų taip pat dar turi pateikti turto deklaracijas.

VMI skaičiuoja, kad 1,32 mln. gyventojų jau deklaravo pajamas: 203 tūkst. nurodė mokėtiną 215 mln. eurų mokesčio sumą, o 987 tūkst. gyventojų – grąžintiną 257 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą.

491 tūkst. gyventojų jau pervesta 129 mln. eurų GPM permokų. Visos permokos bus pervesto iki liepos 31 d.

Kas privalo deklaruoti pajamas?

Gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą. Deklaraciją jiems būtina pateikti net ir tuo atveju, jei pajamų iš vykdytos veiklos nebuvo gauta.

Kitos deklaruojančiųjų grupės lieka tos pačios kaip ir anksčiau. Pajamas deklaruoti turi gyventojai, kurie:

- taikė per didelį metinį neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD);

- pardavė 3 metus neišlaikytą automobilį ar 10 metų neišlaikytą nekilnojamąjį turtą;

- nuomojo turtą; - gavo didesnių kaip 2,5 tūkst. eurų vertės dovanų ne iš šeimos narių;

- gavo didesnes nei 500 eurų palūkanas iš paskolų, indėlių ar vertybinių popierių;

- jei jie ar vienas iš sutuoktinių ėjo pareigas, kurias užimant pagal įstatymą būtina deklaruoti turtą ir pajamas;

- nori pasinaudoti numatytomis GPM lengvatomis (pvz., už pastatų ir automobilių remonto bei nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas, už studijas, gyvybės draudimą, įmokas į pensijų fondus).

Kas bus tiems, kurie nedeklaruos laiku?

Nedeklaravus laiku pirmiausia gyventojams išsiunčiame priminimus apie šią pareigą.

REKLAMA

Jei po priminimo gyventojas nedeklaruoja, jam gali būti taikoma administracinė atsakomybė. 2020 m. išsiųsta 15 tūkst. priminimų dėl nepateiktų deklaracijų

Atsižvelgiant į karantino situaciją administracinės atsakomybės taikymas buvo pristabdytas. Tačiau buvo surašyti 1,5 tūkst. administracinio nusižengimo nutarimai arba protokolai dėl turto ar pajamų deklaracijų nepateikimo.

Kas bus nesumokėjus laiku GPM?

VMI kviečia gyventojus pagal galimybę sumokėti susidarius mokesčius.

Tiems, kurie neturi galimybės sumokėti mokesčių laiku, iki spalio 31 d. yra taikomos mokestinės pagalbos priemonės – neskaičiuojami delspinigiai ir nepradedami išieškojimo veiksmai.

Mokestinės pagalvos priemonės taikomos iki spalio 31 d. ir individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurių ekonominė veikla įtraukta į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą.

Gyventojai ir nuo Covid-19 nukentėję savarankiškai dirbantys MPS be palūkanų gali sudaryti iki rugpjūčio 31 d.

Individualią veiklą vykdančius gyventojus, kuriems nėra taikomos mokestinės pagalbos priemonės ir mokesčių sumokėti laiku nėra galimybės, kviečiame kreiptis ir įprastine tvarka išdėstyti mokesčius mokėjimą dalimis.

„Sodrai“ reikia sumokėti įmokas

VMI deklaruojantys praėjusių metų veiklos pajamas, turėtų nepamiršti ir sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų „Sodrai“. Įmokoms įtakos turi ir karantinas.

Dėl karantino savarankiškai dirbantys gyventojai gali tikėtis mokestinės pagalbos, o „Sodros“ darbuotojai pajamas VMI deklaravusiems, tačiau iškart įmokų nesuskubusiems sumokėti gyventojams paskambina ir pataria, kaip tai padaryti. Tokių skambučių jau sulaukė per 20 tūkst. dirbančiųjų savarankiškai.

Savarankiškai dirbantys gyventojai sumokėti įmokas „Sodrai“ nuo VMI deklaruotų pajamų turi iki pajamų deklaravimo termino pabaigos – šiemet paskutinė diena tai padaryti laiku yra gegužės 3-oji (pirmadienis). Palyginti, pernai pajamų deklaravimo terminas buvo pavėlintas dviem mėnesiais, tačiau šiemet vėl yra įprastas.

REKLAMA

Jeigu gyventojas negali įmokų sumokėti laiku, jis turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo. Savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurių veikla apribota ir dėl karantino poveikio įtrauktiems į VMI paveiktų veiklų sąrašus, įmokos atidedamos supaprastinta tvarka.

Nesumokėjus įmokų laiku ir nesikreipus dėl jų atidėjimo „Sodra“ imtųsi įmokų skolų išieškojimo.

Kiek ir už ką reikia mokėti „Sodrai“

Savarankiškai su individualios veiklos pažyma dirbančių gyventojų įmokų dydis priklauso nuo jų deklaruotų pajamų, ar buvo pernai mokamos įmokos avansu bei minimalios PSD įmokos, taip pat nuo to, ar žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime. Be to, taikoma mokestinė pagalba dėl karantino.

Įmokos už veiklą su individualios veiklos pažyma skaičiuojamos nuo 90 proc. pajamų prieš tai atskaičius leistinus atskaitymus (30 proc. arba faktinius).

Nuo šios sumos mokamas 6,98 proc. PSD įmokų ir 12,52 proc. VSD įmokų, prie kurių reikėtų pridėti dar 2,1 proc. arba 3 proc. jeigu žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime.

Apie dalyvavimą pensijų kaupime ir taikomą tarifą galima sužinoti prisijungus prie „Sodros“ asmeninės paskyros gyventojui.

Įmokos mokamos nuo ne didesnės sumos kaip 43 vidutiniai darbo užmokesčiai įmokų bazei skaičiuoti per metus (už 2020 metus nuo sumos, ne didesnės kaip 53 380,20 euro).