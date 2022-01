Sukūrė gudrią schemą: apmokėjimus už „Filmai.in“ taškus vykdė paslapčia

Legalaus turinio aljansas „baLTAs“, siekiantis užkirsti kelią piratinių tinklapių veiklai, paskelbė žinią, kad „Paysera“ bendrovė galimai vykdo finansinius mokėjimus piratinių filmų puslapyje „Filmai.in“.

Autorinių teisių ir gretutinių teisių pakeitimai įpareigoja Lietuvoje veikiančias skirtingas finansų įstaigas nepriimti mokėjimų iš piratinių svetainių. Tačiau nufilmuotoje medžiagoje „baLTAs“ atstovai parodė, kad nusipirkti papildomus taškus, kurie leistų žiūrėti arba parsisiųsti piratinius filmus, įmanoma naudojantis „Paysera“.

„Pastebėjome, kad už www.filmai.in platinamus taškus vėl galima atsiskaityti naudojantis UAB „Paysera“ paslaugomis, o taip pat atsirado ir naujas mokėjimo būdus, naudojantis „GoPay“ paslaugomis“, – teigiama „baLTAs“ rašte, išsiųstame Lietuvos bankui bei Lietuvos ir radijo komisijai.

Negali sustabdyti neteisėtų atsiskaitymų?

Tuo metu Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė Reda Stanytė naujienų portalui tv3.lt teigė, kad šiuo metu aiškinamasi, kaip susiklostė tokia situacija.

„Ši situacija dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“ galimai vykdytus mokėjimus už interneto svetainėje „Filmai.in“ įsigyjamus taškus yra žinoma.

Šiuo metu Lietuvos bankas aiškinasi situaciją, tačiau pabrėžtina, kad Lietuvos banko lūkestis, jog finansų įstaigos principingai vertins piratinio turinio problemą ir neteiks finansinių paslaugų asmenims, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus“, – teigė R. Stanytė.

Pašnekovė pastebi, kad kai kuriais atvejais užkardyti neteisėtų atsiskaitymų gali ir nepavykti.

„Lietuvos bankas palaiko autorių ir autorių teises ginančių organizacijų interesus ir savo kompetencijos ribose deda visas pastangas, kad Lietuvos finansų sektorius būtų kuo skaidresnis ir neprisidėtų prie finansinių paslaugų teikimo asmenims, kurių vykdoma veikla pažeidžia autorių teises.

Tačiau kartu atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo paslaugų teikėjams kartais neįmanoma užkardyti neteisėtų atsiskaitymų dėl to, kad su mokėjimais nepateikiama reikalinga informacija jiems atpažinti. Tai gali būti tiek dėl nustatytų mokėjimų vykdymo standartų ir praktikų, tiek ir dėl piktybiško siekio išvengti atsiskaitymų ribojimo“, – teigė ji.

Su kritika nesutinka

Tuo metu „Paysera“ klientų aptarnavimo departamento vadovas Deimintas Mažuolis teigia, kad legalaus turinio aljanso pateikta versija neatitinka tikrosios realybės ir tvirtina, kad bendrovė jokių verslo santykių su „Filmai.in“ neturi.

„Paysera“ 2020 metų pradžioje nutraukė verslo santykius su „Filmai.in“ kaip klientu, besilaikant visų tuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų ir sutarties su klientu nuostatų. Paslaugų klientui nei atnaujino, nei planavo atnaujinti.

Turbūt visiems aišku, kad nėra techninių galimybių kiekvieną dieną tikrinti visų uždraustų svetainių, kaip jos surenka pinigus, be to, nėra priežasčių to daryti su tokiomis svetainėmis nedirbančiai finansų įstaigai“, – teigė „Paysera“ atstovas.

Be to, jis teigia, kad buvo sukurta „veidrodinė“ svetainė, skirta įmokoms surinkti.

„Fizinis asmuo užregistravo interneto svetainių šablonų prekybos svetainę https://www.bootstraplayer.com/, kurioje buvo aktyvuota „Paysera“ įmokų surinkimo paslauga.

Aktyvuojant paslaugą, svetainė patikrinta ir jokių sąsajų su neteisėtomis paslaugomis ar prekėmis nebuvo pastebėta. Mokėjimo operacijos mažomis sumomis iš skirtingų asmenų būdingos tokiu turiniu prekiaujančioms svetainėms, todėl pačios operacijos įtarimo nesukėlė“, – teigė D. Mažuolis.

Galiausiai „Paysera“ gavo Intelektinės nuosavybės apsaugos centro (INAC) pranešimą, kad „veidrodinis“ tinklalapis naudojamas kaip priedanga rinkti apmokėjimus už nelegalų turinį, todėl bendrovė gruodžio 14 d. užblokavo įmokų rinkimą ir uždarė sąskaitą.