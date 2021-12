„Kiaulių veislininkystė“ atleidžia visus darbuotojus

Tarnybos atstovė Milda Jankauskienė BNS teigė, jog įmonė informavo, kad kreditorių susirinkime nuspręsta „Kiaulių veislininkystę“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Rugsėjį Maisto ir veterinarijos tarnyba po neplaninių patikrinimų sustabdė bendrovės veiklą, be to, įmonės valdyba atleido vadovą Vilių Rekštį. Tarnyba nustatė, kad įmonėje klestėjo šešėlinė prekyba, nebuvo užtikrintos higienos sąlygos.

Baisogalos seniūnijoje Radviliškio rajone įsikūrusi „Kiaulių veislininkystė“ pirmąjį šių metų pusmetį dirbo nuostolingai, išaugo įsiskolinimai.

Auditoriai nustatė, kad įmonė, pirkdama grūdus bei kiaules, neskelbė viešųjų pirkimų. Be to, jos išsinuomota valstybinė žemė perduota naudoti ūkininkui neatlygintinai be Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo.