Sukčiams palanki spraga: apgavus už mažiau nei 20 eurų – jokių pasekmių?

Į tokią nemalonią patirtį situaciją ir tv3.lt portalo skaitytojas Dainius (vardas pakeistas), kuris dalijosi, kad buvo apgautas, tačiau jokios pagalbos iš atsakingų institucijų nesulaukė ir prarado pinigus.
Pasirodo, smulkios sumos – nors pirkėjui jos gali būti reikšmingos – nėra laikomos pakankamai reikšmingomis, kad jas nagrinėtų atsakinga institucija.
Visgi atsakingos institucijos pabrėžia, kad nustatyti ribą yra būtina – tai padeda racionaliau naudoti resursus ir sutelkti dėmesį į rimtesnius, didesnės vertės ginčus.
Tačiau ar išties teisinga, kad dalis vartotojų lieka be apsaugos tik todėl, jog jų praradimas laikomas per mažu?
Buvo apgautas, bet pagalbos nesulaukė
Dainius dalijosi, kad apsipirko vienoje internetinėje parduotuvėje, tačiau negavo nei prekės, nei pinigų, kuriuos už ją sumokėjo.
Vyras nusprendė kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių tarnybą (VVTAT) ir pranešti, kad buvo apgautas bei prarado pinigus.
Visgi jis teigia sulaukęs atsakymo, kad VVTAT šioje situacijoje niekaip pagelbėti negali, nes nenagrinėja skundų, kai prekių suma mažesnė nei 20 eurų.
„Mano atveju, nepristatyta prekė, negrąžinti pinigai ir nieko negalima padaryti, nes VVTAT nenagrinėja skundų mažesnių nei 20 eurų. Kai kuriose parduotuvėse dauguma prekių ir yra iki 20 eurų, todėl geras verslas gaunasi apgaudinėti klientus, kurie negalės niekam pasiskųsti.
Nereikia net turėti realių prekių, pripieši paveikslėlių, uždedi kainą iki 20 eurų ir lengvai pasiimi pinigus“, – piktinosi skaitytojas.
Anot jo, šiuo metu vartotojų teisių apsaugos praktikoje yra nemažai spragų, todėl įvairios internetinės parduotuvės gali pirkėjus apgaudinėti, jei tik tai daro pardavinėdami prekes iki 20 eurų.
Anot Dainiaus, ši situacija puikiai parodo, kad VVTAT turėtų peržiūrėti galiojančias tvarkas ir tokias spragas panaikinti.
Taigi, kaip elgtis į tokią situaciją papuolusiam žmogui ir ar 20 eurų praradimas neturėtų būti nagrinėjamas?
Tokį ginčą nagrinėti per brangu?
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pabrėžė, kad minimali 20 eurų ginčo vertė yra įtvirtinta teisės aktuose, todėl tarnyba gali atsisakyti nagrinėti ginčą.
„Ši vertė nustatyta 2022 m. įstatymo pakeitime, iki tol buvo 10 eurų. Padidinimą galima sieti su Valstybės kontrolės išvadomis po atlikto valstybės audito, kurios rekomendavo mažinti VVTAT nagrinėjamų vartojimo ginčų skaičių, su išaugusia vieno ginčo nagrinėjimo VVTAT kaina (dabar apie 350 eurų), išaugusia perkamąja galia ir pan.
Pirminis variantas įstatymą inicijuojančios ministerijos buvo 30 eurų ginčo vertė, tačiau po diskusijų su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, buvo patvirtinta 20 eurų suma“, – komentavo VVTAT.
Tai iš esmės reiškia, kad 20 eurų nesiekianti ginčas tarnybai išnagrinėti kainuoja per brangiai.
Visgi VVTAT atkreipia dėmesį, kad tokia praktika yra įprasta ir puikiai veikia ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Latvijoje ginčo vertė taip pat turi siekti bent 20 eurų, Estijoje 30 eurų (svarstoma padidinti iki 50 eurų), o Danijoje 100 eurų.
Taip pat tarnyba atkreipė dėmesį, kad ne visada tokie ginčai yra atmetami ir kartais VVTAT nagrinėja ir mažesnės, nei 20 eurų vertės ginčus, jei pastebi sistemingus pasikartojančius to paties pardavėjo daromus pažeidimus.
„Tokių atvejų tikrai yra nemažai VVTAT praktikoje, neseniai nagrinėti ginčai, kurių vertė tik 50 centų, tačiau buvo stebimas sistemingas pažeidimas“, – nurodė tarnyba.
Pataria domėtis prieš perkant
Tarnyba pabrėžia, kad kilus ginčui, visais atvejais vartotojas visų pirma turi kreiptis į pardavėją ir pateikti savo reikalavimą.
Be to, visais atvejais vartotojas turi teisę kreiptis į teismą.
Visgi apie pažeidimą verta pranešti ir VVTAT, kad būtų atliekamas galimų pažeidimų masto stebėjimas.
Tokius stebėjimus tarnyba atlieka nuolat ir pažeidėjams gali taikyti sankcijas už atliktus teisės aktų pažeidimus.
Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais VVTAT gali skirti baudas už teisės aktų pažeidimus, pavyzdžiui, jei pardavėjas neteikia vartotojams informacijos, neatsako. Už tokio pobūdžio pažeidimus gali grėsti iki 5 tūkst. eurų bauda.
Be to, VVTAT pabrėžia, kad nuolat stengiasi informuoti vartotojus apie nepatikimus pardavėjus internete, pataria, į ką atkreipti dėmesį prieš perkant.
Anot tarnybos, ypač svarbu patikrinti, ar pardavėjas skelbia savo kontaktinę informaciją, pasidomėti, kurioje šalyje yra įsisteigęs, paieškoti kitų vartotojų atsiliepimų apie pardavėją.
