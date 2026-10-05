Stipriausios ne maisto pramonės įmonės Lietuvoje: lazeriai, medicininiai prietaisai ir išmanieji įrenginiai

Tarp dešimties geriausiųjų pagal 2025 metų veiklos rezultatus pateko „Icor“ grupės išmaniųjų skaitiklių gamintoja „Axioma Metering“ (82 mln. eurų pajamų, 19,7 mln. eurų grynojo pelno), lazerinių, naktinio matymo taikiklių ir įrangos gamybos bendrovė „Brolis Semiconductors“ (atitinkamai 48,5 mln. ir 15,8 mln. eurų), telefonų dėklų ir kitų aksesuarų prekės ženklo „Burga“ valdytoja „Hautica“ (110,5 mln. ir 15,7 mln. eurų), JAV medicinos produktų gamintojos „Hollister Incorporated“ valdoma bendrovė „Hollister Lietuva“ (194 mln. ir 39,6 mln. eurų).
Dešimtuke taip pat yra orlaivių interjero projektavimo bei gamybos bendrovė „J&C Aero“ (24,2 mln. ir 3,4 mln. eurų), lazerių ir jų sistemų gamybos įmonė „Light Conversion“ (140,5 mln. ir 41,8 mln. eurų), medicinos įrangos bendrovė „Moog Vilnius“ (30,5 mln. ir 6,7 mln. eurų), šaldymo įrangos gamintoja „Refra“ (43,9 mln. ir 7,3 mln. eurų), verslininko Arvydo Paukščio kontroliuojamos aukštųjų technologijų grupės „Teltonika IoT Group“ daiktų interneto produktų projektuotoja „Teltonika Networks“ (165,2 mln. ir 40,4 mln. eurų) bei porolono gamintoja „Vita Baltic International“ (62,6 mln. ir 17,8 mln. eurų).
Sektoriaus lyderių sąrašą „Verslo žinių“ redakcijos analitikai sudarė pagal 2025 metų veiklos duomenis. Sąrašas sudarytas abėcelės tvarka.