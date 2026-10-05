Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Stipriausios ne maisto pramonės įmonės Lietuvoje: lazeriai, medicininiai prietaisai ir išmanieji įrenginiai

2026-10-05 10:03 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 10:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Stipriausios Lietuvos pramonės bendrovės, išskyrus maisto sektorių, šiemet – išmaniosios įrangos, lazerių, medicininių prietaisų, aksesuarų, porolono, šaldymo įrangos gamintojai, rodo portalo „Verslo žinios“ sudarytas ne maisto pramonės lyderių sąrašas.

Ekskursija po lazerius gaminančią įmonę (nuotr. Josvydo Elinsko)

Stipriausios Lietuvos pramonės bendrovės, išskyrus maisto sektorių, šiemet – išmaniosios įrangos, lazerių, medicininių prietaisų, aksesuarų, porolono, šaldymo įrangos gamintojai, rodo portalo „Verslo žinios“ sudarytas ne maisto pramonės lyderių sąrašas.

REKLAMA
0

Tarp dešimties geriausiųjų pagal 2025 metų veiklos rezultatus pateko „Icor“ grupės išmaniųjų skaitiklių gamintoja „Axioma Metering“ (82 mln. eurų pajamų, 19,7 mln. eurų grynojo pelno), lazerinių, naktinio matymo taikiklių ir įrangos gamybos bendrovė „Brolis Semiconductors“ (atitinkamai 48,5 mln. ir 15,8 mln. eurų), telefonų dėklų ir kitų aksesuarų prekės ženklo „Burga“ valdytoja „Hautica“ (110,5 mln. ir 15,7 mln. eurų), JAV medicinos produktų gamintojos „Hollister Incorporated“ valdoma bendrovė „Hollister Lietuva“ (194 mln. ir 39,6 mln. eurų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dešimtuke taip pat yra orlaivių interjero projektavimo bei gamybos bendrovė „J&C Aero“ (24,2 mln. ir 3,4 mln. eurų), lazerių ir jų sistemų gamybos įmonė „Light Conversion“ (140,5 mln. ir 41,8 mln. eurų), medicinos įrangos bendrovė „Moog Vilnius“ (30,5 mln. ir 6,7 mln. eurų), šaldymo įrangos gamintoja „Refra“ (43,9 mln. ir 7,3 mln. eurų), verslininko Arvydo Paukščio kontroliuojamos aukštųjų technologijų grupės „Teltonika IoT Group“ daiktų interneto produktų projektuotoja „Teltonika Networks“ (165,2 mln. ir 40,4 mln. eurų) bei porolono gamintoja „Vita Baltic International“ (62,6 mln. ir 17,8 mln. eurų).

Sektoriaus lyderių sąrašą „Verslo žinių“ redakcijos analitikai sudarė pagal 2025 metų veiklos duomenis. Sąrašas sudarytas abėcelės tvarka.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų