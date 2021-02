Sostinė ruošiasi Valakampių tilto remontui: vairuotojai turės prisitaikyti prie pokyčių

Siekiant stabilizuoti tilto perdangos vertikalius poslinkius, 2007 metais dalis tilto perdangos jau buvo sustiprinta įrengiant naujus įtemptus lynus ir užbetonuojant. Šiemet Vilniaus Gedimino technikos universiteto ekspertai rekomendavo tokius pat stiprinimo darbus atlikti ir likusioje tilto dalyje.

Dėl finansavimo Valakampių tilto remonto darbams Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją (LAKD) ir laukia atsakymo. Panaikinti rizikai – atstatyti Valakampių tilto laikomajai galiai – prašoma skirti lėšų iš LAKD administruojamo Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo.

Laukiant tilto remonto darbų nuo vasario 15 d. pirmoji eismo juosta per Valakampių tiltą abiem kryptimis bus skirta tik maršrutiniam transportui, o antrąja eismo juosta galės važiuoti transportas, kurio svoris su kroviniu ar be jo neviršija 40 tonų.

Sunkusis transportas nuo Nemenčinės plento ir Kairėnų gatvės sankryžos bus nukreipiamas apylanka į miesto centrą per Kairėnų, Centrinę, Šiaurės ir S. Batoro gatves. Važiuojant iš miesto centro link Nemenčinės per Valakampių tiltą taip pat privalu bus iš anksto pasirinkti apylankos maršrutą aplenkiant minėtą tiltą per Naująją Vilnią. Per metus sunkiasvoriam transportui ar krovinių pervežimui Kareivių gatve per Valakampių tiltą išduodama apie 250 leidimų, šiuo laikotarpiu leidimai važiuoti per šį tiltą išduodami nebus.

Nuo vasario 15 d. važiuojant per Valakampių tiltą O. Milašiaus gatve, abiem kryptimis laikinai bus įrengta A juosta. Čia kursuos 5G bei 114 maršrutų autobusai ir 10 maršruto troleibusai. Šių maršrutų eismo tvarkaraščiai keisis tiek darbo, tiek poilsio dienomis. Nauji tvarkaraščiai bus skelbiami nuo vasario 11 d. www.stops.lt, programėlėse Trafi, m.Ticket, teirautis galima ir telefonu 8 5 210 7050.

Vilniuje yra 30 tiltų, jų būklę kartą per metus vertina bendra savivaldybės ir pagal sutartį gatvės statinius prižiūrinčios įmonės specialistų komisija, kuri prireikus užsako ir ekspertizę.