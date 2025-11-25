Šoktėlėjo elektros kaina

Energetikos ekspertų teigimu, kainų augimą lėmė atšalę orai bei dėl jų išaugęs elektros suvartojimas.
„Baltijos šalyse praėjusios savaitės elektros energijos kainos pokyčius lėmė atvėsę orai ir išaugęs elektros suvartojimas. Beveik visoje Europoje buvo fiksuojama minimali vėjo jėgainių gamyba ir aukštos importuojamos elektros kainos, tad vidutinė didmeninė elektros kaina augo ir Baltijos šalyse“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Įmonės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė9 709 gigavatvalandes (GWh), taip pat augo ir gamybos apimtys – 10 121 GWh.
Per savaitę elektros vartojimas Baltijos šalyse augo 5 proc. ir siekė 586 GWh. Lietuvoje elektros suvartota 5 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, iki 264 GWh. Tuo metu Estijoje elektros vartojimas šoktelėjo 9 proc. (iki 176 GWh). Latvijoje elektros vartojimas taip pat augo, bet tik 1 proc. (iki 145 GWh).
Bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse, palyginti su praėjusia savaite, ūgtelėjo 12 proc. (iki 366 GWh). Lietuvoje elektros energijos gamyba augo 29 proc. (iki 165 GWh), Estijoje – tik 2 proc. (iki 92 GWh), Latvijoje – 1 proc. (iki 109 GWh).
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 63 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 63 proc., Latvijoje – 75 proc., Estijoje – 52 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.