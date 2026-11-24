Tačiau jis neprognozuoja, kiek konkrečiai kainų augimas slops ateityje.
„Jis (būsto kainų augimas – BNS) slopsta. Paskutinį mėnesį (spalį – BNS), kurio duomenis turime, jau augimo tempas sumažėjo iki maždaug 18 proc. Prognozuojame tolesnį mažėjimą, bet tikrai nedrįsčiau sakyti, koks jis galėtų būti“, – LB metinėje nekilnojamojo turto (NT) konferencijoje žurnalistams antradienį sakė M. Skuodis.
„Situacija stabilizuojasi“, – pridūrė jis.
Anot M. Skuodžio, būsto kainų augimas turėtų smukti dėl augančių bazinių palūkanų normų ir dėl to brangstančio skolinimosi. Jis taip pat pastebėjo, kad taip augus kainoms šiemet sumažėjo būsto įperkamumas.
LB duomenimis, rugsėjo mėnesį būstas buvo 19,5 proc. brangesnis nei prieš metus.
„Augimą aiškiname tuo, kad tam tikru laikotarpiu, prieš kelerius metus, kada turėjome dideles palūkanų normas, gyventojai natūraliai buvo atidėję sprendimą įsigyti būstą. Kada palūkanų normos krito, natūraliai jie grįžo į rinką, o rinka buvo iki galo pakankamai nepasiruošusi“, – aiškino M. Skuodis.
„Lūkesčius pastaraisiais metais tikrai kurstė ir antrosios pensijų pakopos reforma, taip pat atsakingo skolinimo nuostatų pakeitimai, nors šitų veiksnių įtakos būsto kainų augimui kažkokios didesnės mes tikrai nematom“, – pridūrė jis.
Pasak centrinio banko atstovo, šiemet NT rinkoje fiksuotas didžiausias aktyvumas per penkerius metus.
Rinkos problemos išlieka
Anot M. Skuodžio, Lietuvos būsto rinka ir toliau susiduria su struktūrinėmis paklausos, būsto prieinamumo ir kokybės problemomis.
LB valdybos nario teigimu, kasmet pastatomas skirtingas skaičius butų, nors jų paklausa išlieka panaši, todėl jo ne visuomet pakanka.
„Antroji problema – būsto prieinamumas ir kokybė. Prieinamumas suprastėjo, būsto kainos kyla sparčiau negu atlyginimai. Nepaisant to, (...) įperkamumas nuo ilgalaikių tendencijų dar neišsiskiria“, – kalbėjo M. Skuodis.
„Kitas dalykas – tai būsto kokybė. Ypač didžiuosiuose miestuose tikrai turime didelių iššūkių. Mes turime tiktai 15 procentų viso renovuoto būsto fondo. Renovuojame pernelyg mažai“, – pridūrė jis.
LB spalio mėnesio duomenimis, būsto sandorių kainos Lietuvoje per metus padidėjo 17,7 proc., vien Vilniuje – 15,3 proc., Kaune – 18 proc., Klaipėdoje – 17,8 procento.
Visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių, spalį būstas buvo 17,8 proc. brangesnis nei 2025-ųjų spalį, o išskyrus visus tris didžiausius šalies miestus – 19,6 procento.