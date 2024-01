Skelbia, kada pradės stabdyti tūkstančius vairuotojų: už šiuos pažeidimus – baudos, naikins techninę apžiūrą

Jau šiais metais aplinkosaugininkai galės be policijos pagalbos stabdyti transporto priemones ir tikrinti jų taršą. Be to, užsimenama, kada prasidėtų pirmieji reidai. O vairuotojai įspėjami – apie aplinkosaugininkų planuojamus reidus iš anksto sužinosite ne visada.