Siunčia žinią visiems vairuotojams: už tokį poelgį skirs 6 tūkst. eurų baudą

Gyventojai jas, kaip ir kitas automobilines atliekas, gali perduoti nemokamai. Pavyzdžiui, keičiant padangas autoservise galima palikti tiek senų padangų, kiek jų pakeičiama.
Kur gyventojai gali perduoti nebetinkamas naudoti padangas?
Pasirūpinti senomis padangomis galima jas keičiant autoservise arba įsigyjant naujas prekybos vietoje. Autoservisai turi nemokamai priimti tiek padangų, kiek jų keičia, o padangų pardavėjai – tiek nusidėvėjusių padangų, kiek iš jų perkama arba buvo pirkta ne seniau kaip prieš vienus metus.
Per metus atiduodamų padangų atliekų skaičius negali viršyti perkamų ar pirktų padangų skaičiaus, o jų rūšis turi atitikti perkamų ar pirktų padangų rūšį. Jei senos padangos atiduodamos ne pirkimo metu, pirkėjas turi įrodyti, kada jas įsigijo iš to pardavėjo.
Tiek autoservisai, tiek padangomis prekiaujančios įmonės iš vairuotojų surinktas padangas privalo perduoti teisę jas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams. Pagal galiojančius įstatymus padangų atliekų tvarkymas yra gamintojų ir importuotojų atsakomybė.
Dar viena galimybė saugiai utilizuoti padangas – stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės. Prieš vykstant į aikštelę reikėtų pasitikslinti, kokios atliekos ir kokiais kiekiais joje priimamos nemokamai. Panaudotos padangos, alyva, filtrai, aušinimo skysčiai, akumuliatoriai ir kitos transporto priemonių priežiūros ir remonto atliekos iš gyventojų nemokamai surenkamos stambiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, tame mieste kur gyventojas yra registruotas. Kitų regionų gyventojams šių atliekų surinkimas yra mokamas. Aikštelių adresai, darbo laikas ir kita aktuali informacija skelbiama savivaldybių interneto svetainėse arba www.atliekos.lt.
Automobilines atliekas neribotais kiekiais taip pat galima perduoti atliekų tvarkytojams, tačiau už šią paslaugą gali tekti mokėti. Senas padangas ir jų atliekas priimančius tvarkytojus, turinčius teisę tvarkyti tokias atliekas, galima rasti viešame Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR). Padangų atliekų perdavimo šiems tvarkytojams paslaugos yra mokamos.
Gamtoje paliktos padangos skatina kauptis ir kitas atliekas
Aplinkosaugininkai ragina naudotis numatytais atliekų tvarkymo būdais. Išmestos padangos teršia aplinką ir darko kraštovaizdį. Vietose, kuriose jos paliekamos, dažnai pradedamos mesti ir kitos atliekos, todėl ilgainiui susidaro nelegalūs sąvartynai.
Už aplinkos teršimą padangomis – baudos ir žalos atlyginimas
Atsakomybę už atliekų išmetimą į aplinką nustato Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnis. Už aplinkos užteršimą padangų atliekomis numatyta nuo 200 iki 500 eurų bauda už kiekvieną išmestą padangą. Bendra bauda negali viršyti 6 000 eurų.
Be baudos, gali būti apskaičiuojama ir aplinkai padaryta žala. Už padangų deginimą taip pat skiriama bauda ir skaičiuojama žala aplinkai.
Kur kreiptis dėl papildomos informacijos ir pranešti apie pažeidimus?
Apie pamiškėse paliktas padangas gyventojai dažnai praneša naudodamiesi interaktyviu žemėlapiu „Tvarkau Lietuvą“. Jame galima pateikti gamtoje pastebėtų atliekų nuotraukas ir pažymėti užterštas vietas. Taip pat gaunama nemažai pranešimų apie nelegalius sąvartynus, kuriuose sukaupta nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų tonų padangų.