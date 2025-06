Siūloma nustatyti baudas už suktinių paruoštukų pardavimą automatuose nepilnamečiams

Bauda automatų savininkams – fiziniams asmenims – siektų 200–300 eurų, o už pakartotinį nusižengimą – iki 500 eurų. Gaminiai būtų konfiskuojami.

Tokias Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas siūlo konservatorius Vytautas Kernagis ir socialdemokratas Saulius Čaplinskas. Joms po pateikimo Seimas pritarė ir toliau svarstys rudenį.

Pasak V. Kernagio, nepilnamečiai dabar gali lengvai įsigyti tabako vartojimui skirtų prekių automatuose, panašiuose į aparatus, prekiaujančius šokoladukais, gaiviaisiais gėrimais.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian BNS teigė, kad tokių aparatų, prekiaujančių suktinėms ruošti skirtais paruoštukais, yra Kaune.

Pasak jos, departamentas neturi žinių, kad tokių aparatų būtų kituose miestuose.

„Ne, neturime tokių signalų, gal čia buvo koks pilotinis projektas viename mieste pasižiūrėti, kaip veiks“, – svarstė G. Belian.

Be to, ji teigė žinanti, kad vienas aparatas panaikintas, o tokių aparatų savininkai aiškino, kad nepilnamečiams prekės neprieinamos, nes iš asmens tapatybės kortelės nuskaitomas amžius, tačiau jie to įrodyti negalėjo.

Ji nurodė, kad dėl duomenų apsaugos perkant iš tokių aparatų buvo kreiptasi į Asmens duomenų apsaugos inspekciją – kol kas jos išaiškinimo negauta.

G. Belian teigimu, tokie aparatai priklauso fiziniams asmenims, o tarnybos jų negali bausti, nes atsakomybė numatyta tik įmonėms.

Dabar 200–820 eurų baudomis žmonės baudžiami tik už tabako ar su juo susijusių gaminių pirkimą, perdavimą ar kitokį realizavimą nepilnamečiams.

Tabako kontrolės įstatymas taip pat draudžia įmonėms nepilnamečiams parduoti prekes, skirtas rūkyti (ar pasiruošti rūkyti) – pypkes, kandiklius, pypkių ir kandiklių valiklius (grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet kokį rūkomąjį (cigarečių) popierių (supjaustytą ar nepjaustytą, suklijuotą į tūteles, su pritvirtintais filtrais ar be jų), taip pat įrenginius, skirtus tabako gaminiams ir susijusiems gaminiams vartoti.

Tokiu atveju baudos siekia nuo 289 eurų iki 868 eurų.